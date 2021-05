Phone strap, la catenella di perline è la nuova mania delle vip

MORSO DELLA VIPERA Idea regalo Da copiare Personalizzato Per tutte le tasche 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ ufficiale, la passione per le phone strap sta dilagando ed è ormai inarrestabile. I lacci decorati con perline coloratissime da attaccare alla cover dello smartphone hanno conquistato le vip, che non perdono occasione di sfoggiarle. La nuova tendenza che risponde alla diffusa voglia di allegria e spensieratezza sembra arrivare dritta dagli anni Novanta e spopola sui social, con le influencer che ormai non rinunciano più alla loro catenella in bella mostra.

Simboli e nomi sulle phone strap

Chiara Ferragni è una fan sfegatata delle phone strap. Dal suo smartphone pende una lunga catena di palline, ciucci e stelline dei colori dell’arcobaleno, insieme ad altre con le lettere che formano i nomi dei suoi figli Leone e Vittoria. Anche sua sorella Valentina Ferragni ha fatto parlare i charms, scegliendo di comporre il proprio nome, quello del cane Pablo e del fidanzato Luca tra le perline multicolor.

L’accessorio perfetto per i selfie

Elena Barolo, sempre attenta alle nuove tendenze, non poteva sfuggire alla mania phone strap. Anche per lei le pietrine coloratissime sono uno sfizio irrinunciabile tra scritte e amuleti di varie forme. Vittima della catenella anche Cecilia Rodriguez, che ne ha voluta una lunghissima e multicolor. E’ ormai dettaglio immancabile in molti suoi selfie, anche i più sexy come quello in tuta Hinnominate e underboob in mostra. Quella di Ludovica Frasca è più corta, ma esagerata per quanto riguarda forme e colori tra smile, stelle e fiori di ogni tipo.

Una moda senza confini

Se pensate che quella delle phone strap sia una moda tutta italiana, vi state sbagliando. Anche le star internazionali non rinunciano alle loro catenelle colorate. Gigi Hadid, ad esempio, se ne è innamorata. Le perline multicolor penzolano dal suo smartphone mentre passeggia per le strade di New York, con un look che non passa inosservato tra trench, occhiali da sole e pantaloni logati Louis Vuitton. Anche Kaia Gerber ha la sua chain attaccata allo smartphone, anche se ha scelto una versione più discreta di quella della collega. Ognuno può personalizzarla secondo il proprio gusto, ed è per questo che piace proprio a tutte!

