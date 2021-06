Al G7 di Cornovaglia si sono riuniti i leader più potenti del mondo ma la protagonista indiscussa è stata la regina Elisabetta. Sono tre gli appuntamenti a cui la sovrana ha preso parte, due nell’ambito dell’incontro tra i grandi della Terra e uno tutto dedicato a lei. Sono state settimane difficili per Elisabetta che, il 9 aprile 2021, ha perso il consorte Filippo. La Regina però sembra aver ritrovato il sorriso in occasione di questi giorni fitti di appuntamenti. La sua serenità è stata trasmessa anche dal look.

Il protocollo della Corona prevede 8 giorni di lutto ufficiale, in cui ci si veste di nero e si interrompono colloqui e eventi. Per la scomparsa di Filippo il periodo di rispetto era stato prolungato fino al 22 aprile solo per i membri più vicini al Duca di Edimburgo. Gia il 27 aprile la regina Elisabetta si era dedicata al primo impegno ufficiale, un collegamento video, per il quale aveva scelto un outfit floreale. E’ proprio con i colori accesi e le fantasie a fiori che siamo abituati a vedere da sempre la Regina. Smesso il total black obbligato per la morte del marito, la sovrana è tornata alle sue amate tonalità.

Elisabetta taglia la torta con la spada

Accompagnata da Camilla di Cornovaglia e da Kate Middleton, la regina Elisabetta ha preso parte al The Big Lunch, il grande pranzo organizzato per i protagonisti del G7 presso l’Eden Project. La location include oltre 100mila piante provenienti da tutti i continenti e Elisabetta non poteva che vestirsi floral. Di buon umore e sempre sorridente la Queen ha chiacchierato amorevolmente con i presenti, poi ha tagliato la sontuosa torta con una spada, sotto gli occhi divertiti di tutti. Al suo braccio portava l’immancabile borsetta nera di Launer mentre sulle mani hanno fatto la loro comparsa dei guanti bianchi.

La festa per il compleanno

Il giorno successivo, al Castello di Windsor, Elisabetta ha partecipato al Trooping the Colour, la cerimonia annuale che celebra ufficialmente il compleanno della Regina. Nonostante la regina Elisabetta compia gli anni il 21 aprile, viene festeggiata il secondo sabato di giugno, nella speranza di condizioni climatiche più favorevoli. Tenendo il ritmo della musica con il piede, la sovrana, accompagnata dal cugino 85enne Edoardo, Duca di Kent, si è goduta la festa per suoi 95 anni. In un cappottino azzurro con ricami di fiori gialli sul collo, abbinato a un cappellino piumato, Elisabetta è apparsa ancora una volta raggiante.

Con i Biden per il tè

Come ultimo impegno di questo intenso weekend, Elisabetta ha organizzato un tè a Windsor per Jill e Joe Biden. Il presidente americano e la First Lady, in un completo azzurro firmato Adam Lippes, si sono intrattenuti con la Regina per un colloquio privato, dopo aver assistito a una parata nel giardino del castello. Floreale anche in questa occasione per la sovrana, graziosa con un tubino rosa stampato. “Credo non si offenda ma mi ha ricordato mia mamma, con la sua generosità”, ha commentano Biden, riferendosi alla monarca. Di certo è stato un piacere per tutti rivedere la regina Elisabetta così serena e, di nuovo, ricoperta di fiori.

