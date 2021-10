Graceful aging, quando le star invecchiano con grazia

Vi ricordate quando nel 1992, nel famoso film La morte ti fa bella, Goldie Hawn e Meryl Streep facevano di tutto per poter ringiovanire? Finzione certo, ma non troppo. Per molte star di Hollywood, abituate a lavorare (e guadagnare molto) con la propria immagine, è difficile accettare i segni dell’invecchiamento. Se negli scorsi decenni abbiamo visto volti e corpi famosi deturpati dalla chirurgia estetica, adesso sono sempre di più le dive che abbracciano la filosofia del graceful aging.

Le star senza filtri

Letteralmente “invecchiare con grazia”, questa corrente di pensiero ruota intorno alla consapevolezza del tempo che passa e che, inevitabilmente, modifica l’aspetto fisico. Il risultato? Le vip over 40 sono belle più che mai al naturale. Vediamo chi sono le paladine dell’age positivity. Le ultime ad essersi mostrate senza filtri sui social sono state Cameron Diaz e Drew Barrymore. Amiche di vecchia data, le due hanno postato una serie di scatti dove sorridono serene, mostrando le rughe ma, soprattutto, due volti sereni.

Sharon e Demi in bikini

Sharon Stone è orgogliosa della sua età e del suo corpo: la star del cinema a 63 anni si mostra su Instagram in bikini e fa il pieno di consensi. Due pezzi anche per Demi Moore che, in vacanza in Grecia, si confonde facilmente con le tre figlie. I 57 anni per lei sono solo un numero. Dopo i tanti ritocchini del passato, Nicole Kidman ha dichiarato che, potesse tornare indietro, non rifarebbe le stesse scelte.

Creme e diete vegane

Jennifer Lopez si fa un video allo specchio mentre, in pigiama e senza trucco, spalma sul volto i prodotti della sua linea di bellezza, JLo Beauty. “Non è un set, sono davvero nel mio bagno e uso ogni giorno queste creme nella mia routine”, giura la star 52enne dalla forma perfetta. Sono poche le rughe sul volto della splendida Michelle Pfeiffer. A 63 anni l’attrice attribuisce il merito del suo aspetto fisico alla dieta vegana. E poi c’è Kate Moss, la modella dalle mille vite che, dopo gli eccessi passati, ora esibisce orgogliosa i segni del tempo nelle campagne pubblicitarie. Scopri lei e tutte le altre paladine del graceful aging nella nostra gallery.

