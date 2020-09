In Hunger Games l’alta moda si mette in gioco

In un futuro brutale e distopico, ogni anno 24 giovani vengono selezionati per una violenta competizione televisiva. Al termine, solo uno di loro rimarrà in vita. Ma la forte e audace Katniss Everdeen è destinata a cambiare le regole del gioco. Questa, in breve, la trama di Hunger Games, successo cinematografico in tre capitoli usciti tra il 2012 e il 2015. A dare il volto alla protagonista, una straordinaria Jennifer Lawrence, ma nel cast figurano anche Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks e Lenny Kravitz, solo per citarne alcuni.

Se il compito di Katniss Everdeen è arduo, lo è stato ancora di più quello che hanno dovuto affrontare le costumiste del film. Oltre che alle mise dei personaggi, hanno pensato anche a quelle delle comparse, per un totale di 1800 capi personalizzati. Hunger Games parla di guerra e di sopravvivenza ma, inaspettatamente, anche di moda. I look hanno un ruolo importantissimo: definiscono i personaggi, sottolineano i passaggi, sono parte integrante della narrazione. Dopo il primo episodio, la costumista Judianna Makovsky ha ceduto il passo a Trish Summerville. Per Capitol City ha scelto abiti che strizzano l’occhio alla moda anni 70, 80 e 90 ma anche allo stile di Elsa Schiaparelli. Per ottenre il risultato, non ha esitato a chiedere aiuto ai grandi nomi della moda. L’effetto è sorprendente.

L’abito di fiamme di Katniss Everdeen

“Per diventare riconoscibile, per diventare un simbolo, devi prima vestirti come tale: unica, distintiva, e quindi imitabile”. Una dichiarazione d’intenti che è tutta un programma quella di Cinna, lo stilista interpretato da Lenny Kravitz, in Rick Owens dalla testa ai piedi. Sarà lui a fare di Katniss Everdeen una vera icona di stile (e non solo). Il pubblico dovrà restare senza fiato, nella finzione e nella realtà. L’abito di fiamme è uno dei più celebri di Hunger Games:” Ho creato una pelle tagliata al laser, rivestita in oro con dei tagli che generano dei lampi di luce”. Le fiamme che si sprigionano dal vestito, ovviamente, sono state aggiunte in postproduzione.

Il vestito da sposa trasformista

L’abito più importante, spettacolare e scenografico indossato da Katniss Everdeen è senza dubbio quello “da sposa” sfoggiato alla presentazione dei tributi. Creato con la collaborazione dello stilista Tex Saverio ha un corsetto in metallo a forma di fiamma tagliato al laser e una gonna vaporosa realizzata in due strati di piume e oltre trecento metri di tulle. Il tutto è tempestato da migliaia di cristalli Swarovski. Chi ha visto Hunger Games se lo ricorderà bene: basta un movimento e la mise angelica si accende e si trasforma in un lungo abito nero. Applicate sulla schiena, le lunghe e ampie ali della ghiandaia imitatrice, l’uccello simbolo della rivolta.

Eleganza e fantasia per Effie Trinket

Libero sfogo all’estro e alla fantasia per i costumi di Effie Trinket, la spumeggiante presentatrice interpretata da Elizabeth Banks. Per vestirla al meglio la costumista Trish Summerville ha potuto contare su Alexander McQueen, che ha messo a disposizione alcune delle sue creazioni. E così ritroviamo in Hunger Games abiti spettacolari visti in passerella, impreziositi da dettagli ancora più folli. Il vestito arancione con le farfalle monarca, ad esempio, è stato reso ancora più audace dalle calzature di Iris van Herpen con tacchi-zanne.

Peeta e i look che conquistano

Nemmeno i costumi del protagonista maschile Peeta Mellark (Josh Hutcherson) sono lasciati al caso. Mano a mano che procede la narrazione, i suoi abiti si fanno più strutturati e capaci di esaltare il fisico. Per la festa a Capitol City il suo outfit è firmato dal fantasioso stilista Juun-j, come anche quello per la presentazione dei tributi prima dell’inizio degli Hunger Games. Il risultato è esplosivo, tanto che alla fine pure Katniss Everdeen si è innamorata di lui.

Per rivedere le scene e i look più belli di Hunger Games, guarda la gallery