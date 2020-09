Irina Shayk star indiscussa alla Milano Fashion Week

Una Milano Fashion Week completamente diversa, quella appena conclusa. Con le sfilate digital, i video concettuali a presentare le collezioni e pochissimi vip ad arricchire gli eventi. Chiara Ferragni per la prima volta ha saltato tutti gli appuntamenti, anche quelli dei suoi brand del cuore. Con le sorelle Hadid incredibilmente assenti, la star indiscussa delle passerelle è stata Irina Shayk.

Poche e mirate le sue apparizioni, tutte concentrate nella giornata di venerdì 25. La top model non ha voluto strafare.

Irina Shayk ha esordito alla sfilata di Boss falcando la passerella con un outfit beige con pantaloni e casacca lunga. Un look sofisticato, reso ancora più particolare grazie a un braccialetto di pelle verde e a delle décolleté bianche a punta. Make up naturale e capelli sciolti per la supermodella russa che a 34 anni è ancora una delle più quotate sul mercato.

Irina Shayk compare anche tra i protagonisti dell’estrosa presentazione cantata di Tod’s. Con due look della collezione, interpreta una signora per bene a villa Necchi.

Ultimo appuntamento, uno dei più attesi défilé della MFW: lo show di Donatella Versace. Il primo look è composto da un vestito arancione plissé arricchito da volant, portato con reggiseno in nuance a vista. Poi cambio d’abito, Irina Shayk indossa uno dei key-look della collezione: un abito azzurro scollato, impreziosito da stelle marine di cristalli. Ampio spacco valorizzato dalle sue gambe chilometriche e capigliatura wet a sottolineare l’ambientazione marina. Così, la sirena di Versace ha stregato il suo pubblico.

