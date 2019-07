I regali d’addio per Theresa May

Trasloco in corso per Theresa May che, dal 24 luglio, lascia il posto di primo ministro britannico, e di conseguenza la famosa residenza al 10 di Downing Street, a Boris Johnson. Sono stati mesi agitati per la May, culminati il 24 maggio con le sue dimissioni in diretta mondiale, rese necessarie dai dissidi interni al partito conservatore in seguito al referendum per la Brexit.

Dopo i tanti battibecchi però ecco arrivare finalmente uno spiraglio di pace, sotto forma di una borsa, una clutch e una collana. Anche i ministri Tory che in questi anni si sono apertamente e violentemente scagliati contro Theresa May, che è dello stesso partito, hanno infatti deciso di partecipare alla colletta (50 sterline a testa) per omaggiare il primo ministro uscente.

Pare che il segretario per l’Ambiente Michael Gove si sia fatto aiutare dalla moglie, la giornalista Sarah Vine, a scegliere tre doni d’addio per Theresa May, la Sophia Leather Bucket Bag with Albany Silk Scarf (650 sterline) e la Iphis Canvas (95 sterline), entrambi dello store Liberty London insieme alla collana in onice Hirondelles del brand parigino Lalique (550 euro). Sempre attenti alle spese e in piena austerity, per seppellire l’ascia di guerra i ministri hanno speso ben oltre le aspettative, per un totale di circa 1400 euro. Passino borsa e clutch di Liberty London, marchio storicamente britannico, ma per la collana gli irriducibili della Brexit potevano almeno evitare un brand francese.

