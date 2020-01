Abiti gemelli per il brindisi di Capodanno delle ex gieffine che sui social giocano a "marito e moglie"

Tra le tante cartoline d’auguri delle star, vogliamo segnalarvi quella delle #MarGue come si autodefiniscono su Instagram Margherita Zanatta e Guendalina Canessa. Le due amiche, entrambe con un passato da gieffine (seppur non nelle stessa edizione), hanno postato un augurio di felicità e libertà, corredato di… bacio lesbo appassionato.

La vacanza era iniziata a Malpensa, con un volo per la Sicilia e due trolley pensati per farsi notare, firmati Mia Bag. Poi, deve essere stato un party di San Silvestro esplosivo, quello cui hano partecipato Margherita Zanatta e Guendalina Canessa. Paillettes rosse e blu, sui due abiti coordinati Lara Roggi Atelier definiti “super sberluccicosi” da Marghe e “super scintillanti” da Guenda. Stivali cuissard neri a coprire le gambe sinuose e poi quel bacio finale, postato sui profili social di entrambe.

“Per il 2020 vi auguriamo semplicemente di fregarvene del giudizio degli altri”, scrive Margherita Zanatta a corredo del bacio, aggiungendo l’hashtag #bff cioè migliori amiche.

“Vi auguro di incontrare la vostra metà….. perché io l’ho trovata!!! La mia felicità, la mia complice, la mia alleata, mio marito!!” è invece la dedica spiazzante di Guendalina Canessa, che rispolvera invece un #maritomoglie già utilizzato in passato per definire l’amica.

Il confine tra amicizia e amore è labile e soggettivo. Il palcoscenico dei social network apprezza e commenta la foto del bacio di Margherita Zanatta e Guendalina Canessa. Pazzarelle, autoironiche e provocatrici fino all’ultimo giorno del 2019… per un 2020 all’insegna del sorriso.

