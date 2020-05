MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Da copiare 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Un Primo Maggio diverso. Un concertone da remoto che ha fatto riflettere più del solito. Al timone per il terzo anno consecutivo una nuova Ambra Angiolini, più decisa, consapevole e umana che mai. A cominciare dal look: una scelta sobria e appropriata in un momento come questo. La voglia di evitare qualsiasi polemica, visti i precedenti.

Un’edizione diversa

Non c’erano fotografi. Le poche immagini che restano del concertone sono fotogrammi di video. Ambra Angiolini ha “suonato una nuova musica”. Proprio lei che ha cominciato teleguidata a Non è la Rai, ha avuto il ruolo di teleguidare e assemblare tutto: gli artisti, i contenuti, i contributi, tutto ricucito e tenuto insieme dalla sua professionalità. La sua semplicissima domanda “Come state?” è stato il punto di partenza per un percorso di “Musica e domande”, tanto per citare le sue stesse parole, che ha reso le difficoltà dell’emergenza sanitaria un ottimo punto di partenza per un prodotto televisivo diverso ma comunque efficace.

Diverso è stato anche l’approccio al look di Ambra Angiolini. “Nei momenti difficili devi essere lucida … dovevo pensare ad altro ed il vestito ha scelto me”, ha detto la conduttrice a Lookdavip. I due outfit, un giubbottino bianco con pantaloni scuri e la tuta blu, provengono dal suo armadio: sono capi già in suo possesso, con i quali si sentiva a proprio agio.

Le polemiche degli anni passati

Nel 2018, la sua prima edizione del concerto del primo maggio, Ambra Angiolini aveva indossato una maglia arcobaleno (simbolo dei diritti civili) di Alberta Ferretti che era stata criticata perché non alla portata di tutti. Ambra fa la comunista col maglione da 325 euro, era in sostanza l’accusa che le fu rivolta.

Lei rispose nel 2019 con un pullover no brand in cui erano cuciti i nomi dei sindacati che organizzano l’evento, Cgil, Cisl e Uil.

L’anno prossimo Ambra Angiolini canterà su quel palco la sua storica canzone, “T’appartengo”… un po’ come i suoi vestiti nell’edizione 2020 del concerto del Primo Maggio.

