Negli anni Rihanna ci ha abituati a foto patinate, ambientazioni oniriche, parrucche estrose e make up esagerato per le campagne della sua linea di intimo, Savage x Fenty. Adesso, in quarantena, anche la star fa quello che può per il lancio delle collezioni, riciclandosi come stylist, parrucchiera, truccatrice e fotografa. Modella lo è sempre stata e quello continua a riuscirle molto bene.

Shooting casalingo in lingerie

La nuova capsule del brand di lingerie realizzata in collaborazione con lo stilista Adam Selman è stata messa in vendita proprio in questi giorni ma le immagini pubblicitarie non erano state scattate prima dell’inizio del lockdown. Così Rihanna, direttamente dalla sua lussuosa villa, ha creato un set improvvisato e si è messa in posa. Con addosso reggiseno, slip e gonnellino, neri e trasparenti, RiRi è più sexy che mai, fasciata nei capi sensuali che sottolineano le forme burrose.

Appoggiata alla ringhiera di spalle o sdraiata sul dondolo, Rihanna ammicca e seduce, con i lunghissimi capelli ricci e il trucco dai toni scuri. Ai piedi un paio di sandali Amina Muaddi dal caratteristico tacco a clessidra, addosso preziosi gioielli di diamanti e smeraldi. I famosi ed evidenti tatuaggi che le ricoprono il corpo sono sempre bene in vista.

Una selvaggia col cuore grande

Pare che Rihanna stia prendendo molto seriamente l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, per lei dunque non aveva alcun senso spostarsi da casa per scattare le immagini della campagna, mettendo a rischio il personale coinvolto. A marzo la cantante ha donato insieme a Jay-Z 2 milioni dollari per aiutare le città di New York e Los Angeles e, poco dopo, si è dovuta occupare della sua stessa famiglia. Il papà Ronald infatti ha contratto il coronavirus e la figlia si è occupata dell’acquisto di un respiratore, consegnato direttamente a Barbados, isola natale della star, dove risiede il genitore. Insomma la sua linea si chiama Savage ma lei ha davvero un cuore d’oro.

