La conduttrice non sbaglia un outfit ma il suo interesse è per... Jeda

Ilary Blasi all’Isola ci sa fare. Col suo personalissimo piglio, l’ironia pungente e qualche battuta in romanesco, tiene a bada baracca e burattini. Ilary ci sa fare anche col look: tacciata di ripetitività, dimostra invece stile e coerenza. Molta attenzione allo styling, il suo team si coordina in ogni scelta e l’effetto finale è sempre molto bello. L’outfit dell’ultima puntata nascondeva una chicca che in pochi hanno notato: lo stivale-calza.

3mila euro ai piedi di Ilary Blasi

Immersa nella scenografia dello studio, ben distanziata dai vari opinionisti ed ex naufraghi, Ilary Blasi ha fatto il suo personale defilé fasciata in un abito color cammello di Rhea Costa. Ma non è tra le pieghe del monospalla drappeggiato che si è focalizzato il nostro sguardo, bensì più giù, all’interno dello spacco. Calze a rete fasciavano le sue cosce, la maglia larga e scintillante esaltava le gambe e scendeva verso i piedi… coprendo persino le décolleté col tacco. Si tratta di uno stivale-calza Le Silla da 3mila euro. Lo stivale-calza coi cristalli parte da sopra il ginocchio, la rete ingloba anche la calzatura, lasciando fuori solo il tacco. Luxury, ma più discreto dello stivale esagerato con cui Wanda Nara aveva lasciato di stucco il pubblico del GF Vip.

Il bacio a Jeda

Il siparietto più simpatico è stato quello del bacio a Jeda. Ad ogni puntata la Blasi lo stuzzica con battute e domande. Stavolta Ilary Blasi si è seduta nel pubblico, proprio di fianco al fidanzato di Vera Gemma. Separati dal plexyglass, ha guardato Jeda e ha preteso da lui un bacio. Incredulo e imbarazzato, il ragazzo è stato al gioco, poggiando le sue labbra sul separé trasparente, sopra quelle di Ilary, mentre il pubblico rideva e applaudiva divertito. Come mai la conduttrice è sempre così interessata a lui?

I look in trasmissione

Elisa Isoardi appena rientrata dall’Honduras sembra una sirena con l’abito di paillettes Elisabetta Franchi. Non stupisce il nero di Drusilla Gucci, che sfoggia anche un serpente (gioiello) sulla spalla. Cecilia Rodriguez outfit sobrio, ma con trasparenze. Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi a tutto colore, ma il look più audace è quello di Elettra Lamborghini. Con la catsuit Marine Serre è sinuosa come una pantera! Guarda tutti i protagonisti dell’Isola nella gallery.

