Isola, Elettra Lamborghini fa twerkare Iva Zanicchi

Opinionisti sempre più scatenati all’Isola dei Famosi. Ilary Blasi può essere soddisfatta della sua squadra. Passata la timidezza delle prime puntate, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini si sono rivelati un trio vincente.

Ad ognuno il suo

Ilary Blasi ha fatto della scelta del proprio look in puntata una missione per i follower. Tommaso Zorzi con il suo “punto Z” regala una lettura pungente e ironica ai fatti dell’Isola. Iva Zanicchi materna ed affettuosa con i naufraghi ha trovato il modo di chiedere persino una “preghierina”, dato che siamo in Quaresima. Elettra Lamborghini… nella quinta puntata ha fatto twerkare tutti.

Twerking Isola

La Twerking Queen ha di nuovo colpito nel segno. “Avevamo promesso di sculettare insieme” ha esordito Iva Zanicchi. “Io non ho problemi” ha chiarito, mentre la musica partiva ed Elettra Lamborghini si scioglieva nell’ancheggiamento di cui è maestra, seguita a ruota da un professionale Tommaso Zorzi. Più impacciate, ma comunque coinvolte nella gag, anche la Zanicchi e Ilary Blasi. (Guarda il video completo del twerking)

Il look di Ilary Blasi

E grazie al twerking Ilary Blasi ha svelato la particolare scarpa animalier multicolor: una décolleté Casadei, focus del suo outfit. Spalla fuori grazie al sensuale scollo asimmetrico dell’abito color borgogna di Lia Stublla, che svela ancora una volta la silhouette perfetta della conduttrice. Immancabili gli orecchini importanti di Bozart.

Tanto colore all’Isola

Iva Zanicchi ha indossato un coloratissimo outfit Atelier Beretta, composto da un camicione blu con disegni arancione, in nuance col pantalone.

Fantasie marine sul minidress Versace di Elettra Lamborghini, abbinato a sandali Primadonna arancioni (il suo colore preferito). Tommaso Zorzi si conferma il più audace: è passato dal pizzo trasparente della puntata precedente, al rosa pastello del pantalone Versace abbinato al particolare mocassino azzurro con la Medusa. Guarda nella gallery gli outfit dei protagonisti dell’Isola. Sotto le foto trovi linkate le loro scarpe.

