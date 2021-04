Un alto look all'insegna della sensualità per la conduttrice dell'Isola, che si ispira a Eva Kant

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

A far alzare lo share dell’Isola, ci pensa Ilary Blasi. La conduttrice prosegue la sua personale sfilata sfoderando un altro outfit all’insegna della sensualità. I telespettatori sono rimasti a bocca aperta, ipnotizzati dal taglio strategico sulla stoffa del decimo look. Ma chi invece si è mostrato completamente nudo è Paul Gascoigne.

La finestra su Ilary Blasi

Un abito blu in velluto di Lia Stublla: tessuto spesso, collo alto e guanti per Ilary Blasi. Acconciatura raccolta e appeal alla Eva Kant. Non aveva però, l’eroina dei fumetti intrappolata in eterno nella tuta nera, l’abito strategico della conduttrice dell’Isola. L’ampissimo spacco e soprattutto l’apertura frontale che faceva intravedere, sotto la rete trasparente, la curva del seno.

Quella fessura che dalla spalla scendeva fino al fianco opposto è stata al centro dell’attenzione. Con la telecamera che non sapeva dove inquadrare e la cartellina tenuta ad altezza strategica, ha catturato gli sguardi di molti telespettatori.

Rosolino vintage

Non è passata inosservata nemmeno la camicia di Massimiliano Rosolino, identica a quella del protagonista della serie tv anni 80 Magnum P.I..

Ilary Blasi ci ha tenuto a sottolineare il suo look: “Innanzitutto Massimiliano complimenti per la camicia!”. I social del’Isola hanno poi ripreso la somiglianza in un post. Uno stile volutamente focalizzato su quel personaggio, di cui vi parleremo nei prossimi giorni.

Audace Gascoigne

Ma durante la decima puntata puntata c’è stato spazio anche per un nudo integrale: si è trattato di Paul Gascoigne ripreso mentre prendeva il sole sulla spiaggia, senza costume. “Vedo due chiappe al vento, Iva”, ha dichiarato Ilary Blasi. Mentre Elettra Lamborghini confermava: “Lo vedo… pixelato ma lo vedo!”.

Interpellato sull’argomento, l’ex calciatore ha scherzato con Ilary: “Solo per te!”. Confessando però, nel suo italiano stentato: “Bruciato però me, il culo!”, tra le risate generali.

Related Posts