Ilary Blasi, incidente dopo lo shopping: “Se andiamo a rubare nei negozi…”

Nel weekend Ilary Blasi è stata la protagonista di un siparietto fashion molto divertente, che ha intrattenuto i follower ed è diventato virale in poche ore. La conduttrice è a Milano per le ultime puntate dell’Isola: venerdì 16 c’è stata la semifinale mentre la finale dell’edizione 2023 è prevista per lunedì 19 giugno. In città in solitaria, si è concessa una cena insieme all’amico Nicola Savino e alla moglie di quest’ultimo, Manuela Suma. E’ proprio al ristorante che è andata in scena la gag.

L’incidente (e le risate)

“Se andiamo a rubare nei negozi, basta saperlo”: è questa la frase pronunciata da Nicola Savino all’inizio di un video Instagram. Il conduttore sta prendendo in giro Ilary Blasi. Il motivo? La star tv si è presentata a cena con una camicia bianca, da cui non è stato tolto l’antitaccheggio. La Blasi se ne è accorta solo una volta indossato il capo, essendo il dispositivo di sicurezza attaccato sotto il risvolto della manica. “Sentivo qualcosa di duro”, ammette lei, che non riesce a trattenere le risate, mentre mostra il braccio con l’oggetto incriminato agli altri commensali. “Sei la nuova Winona Ryder”, incalza Savino, ricordando il famosissimo episodio di furto in un grande magazzino che aveva visto la star hollywoodiana protagonista nel 2001. “A saperlo rubavo qualcos’altro, scusa, non una camicia bianca”, controbatte Ilary.

Ilary rimedia

Finita la cena Ilary Blasi è tornata in hotel con la camicia incriminata. Domenica pomeriggio la conduttrice si è recata in centro a Milano per far togliere il dispositivo dalla camicia. “Indovina dove sto andando?” chiede lei a Nicola Savino. La Blasi ha pubblicato anche dei video dal negozio, mostrando le mani della commessa che tolgono l’antitaccheggio con il macchinario specifico. A opera conclusa, Ilary ha postato una foto dove fa la linguaccia, mentre regge il sacchetto che contiene il capo.

Il look per la cena

Poco prima della scenetta goliardica con Nicola Savino, Ilary Blasi aveva pubblicato delle storie dal bagno del ristorante, dove svelava il suo look sexy. La camicia bianca era infatti portata come abito, senza pantaloni o gonna. In veste di minidress mostrava le gambe perfette di Ilary. Lei l’ha accessoriata con una borsa nera di Chanel. Questa it-bag è un pezzo per collezionisti, si trova infatti in vendita nei siti di rivenditori a circa 10mila euro. Con la sua forma a cuore, è un articolo iper-romantico: del resto la conduttrice è innamoratissima del suo Bastian Muller. Nel mostrare l’antitaccheggio, la Blasi ha messo in evidenza più volte l’orologio di lusso che portava al polso. Il Panthére di Cartier con braccialetto doppio in oro giallo costa 40.400 euro. Altro che Rolex!

All’Isola in black & white

Il look black and white di Ilary Blasi al ristorante è fedele al mood che la conduttrice ha tenuto per tutta l’edizione 2023 dell’Isola. Sono infatti il bianco e il nero i colori protagonisti degli outfit di Ilary in tv. Crop top lavorati (come quello in pizzo di Ermanno Scervino), gonne lunghe (come quella con dettagli in metallo di Annakiki), pantaloni a sigaretta (come quelli di Officina Artistica): nel corso delle puntate cambiano i capi ma la Blasi resta fedele a queste due tonalità classiche ed eleganti. Cos’avrà preparato per la finale? Tra poche ore lo scopriremo, intanto guarda nella gallery le foto con l’antitaccheggio.

