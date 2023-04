Ilary Blasi, il look “normale” e anticonvenzionale della prima puntata dell’Isola

Si apre il sipario sull’Isola più spiata al mondo ed ecco che al timone c’è ancora lei, Ilary Blasi, biondissima e sorridente, con tanta “esperienza” alle spalle e nuova grinta per la conduzione del programma. Di occhi puntati sulla storica conduttrice ce ne sono tanti e in rete si sprecano i commenti dei telespettatori. Focus di molti di questi, il look: uno stile anticonvenzianale che affonda le radici nella “normalità”.

Esordio in jeans a Verissimo

Potrebbe essere all’insegna della quotidianità lo stile scelto da Ilary Blasi per questa edizione de L’Isola dei Famosi. Del resto la conduttrice, presentando il reality a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin, si è presentata in jeans, capo democratico per eccellenza e protagonista del guardaroba di chiunque. Il vestito su misura in denim, così come i cuissard Le Silla, lasciava scoperte le spalle. Ad accessoriare il tutto, gli orecchini luccicanti Foreva.

Ed è sempre il denim a caratterizzare le foto promo che ritraggono Ilary Blasi in tuta insieme ad Alvin: lei indossa una catsuit Alice&Olivia.

Il look della prima puntata dell’Isola

Con l’outfit sfoggiato durante la prima puntata, Ilary Blasi ha spiazzato la platea. Niente longdress, nessuna paillettes o parrucca, no color, cut-out o altro trend… la conduttrice ha scelto una tshirt bianca e una gonna nera. Niente di più normale e proprio per questo anticonvenzionale. Per la prima serata di Canale5 una novità assoluta.

L’outfit laSantos era accessoriato con inusuali guanti neri, pump Le Silla e piccola novità: una nuova acconciatura con frangia.

Sinuosa come una vamp, molto chic nonostante la semplicità degli accostamenti. Ma verace e caciarona come sempre.

La battuta su Totti

A rompere il ghiaccio, infatti, non poteva mancare l’ironia sulla vita privata, che dalla scorsa estate è praticamente di dominio pubblico. “Effettivamente tante cose sono cambiate, come sapete un uomo che era vicino a me, era al mio fianco non c’è più…” e mentre tutti pensano all’ex Francesco Totti, Ilary Blasi sorridendo saluta Nicola Savino (“che ci segue da casa”), sostituito da Enrico Papi. “Per uno che va, c’è uno che arriva!”, ha proseguito lei divertita. Guarda come se la ride nella gallery!

