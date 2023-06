Regine di stile: Rania di Giordania e Letizia di Spagna amiche fashion a Madrid

Baci e abbracci tra le royal, perfettamente in sintonia anche nei look

“La classe non è acqua” recita un famoso detto… e di classe a Madrid in queste ore ce n’è da vendere. Il merito è di Letizia di Spagna e di Rania di Giordania. Quest’ultima è in visita in città insieme al marito, Abdullah II, e al figlio Hashem: i giordani mancavano dal 2015 in terra iberica. Lo scopo del viaggio è rafforzare la cooperazione anti-terrorista tra i due Paesi, nell’ambito del progetto Processo di Aqaba, incoraggiato dal regno arabo. A catalizzare l’attenzione dell’evento sono le regine consorti, elegantissime.

Regine amiche

Ogni anno Letizia di Spagna e Rania di Giordania entrano (a gran diritto) nelle classifiche delle reali meglio vestite. Lo stile delle regine, sempre impeccabile, non passa mai inosservato. A spiccare questa volta è però anche il forte legame che le unisce. In barba al protocollo, che vorrebbe i royal sempre composti e a debita distanza, Rania e Letizia non si sono risparmiate in quanto a smancerie. Baci, abbracci, sorrisi: le due sembrano proprio due amiche che non si vedono da tanto. In realtà si sono incontrate di recente, sia al funerale della regina Elisabetta II che all’incoronazione di re Carlo III ma, si sa, in queste occasioni non c’è mai molto tempo per le chiacchiere. Nel corso della visita alle Escuelas Taller y Talleres de Empleo de Patrimonio Nacional, gli istituti che promuovono la formazione artistica e la valorizzazione del patrimonio nazionale, le mogli di Felipe e Abdullah sono apparse affiatatissime.

Rania fedele al nero

E’ molto simile lo stile adottato da Rania e Letizia per l’occasione ufficiale: abito longuette per entrambe, portato con tacchi alti e capelli sciolti. Rania di Giordania è rimasta fedele al nero, colore che ha scelto per le recenti nozze del figlio Al Hussein. Anche la maison è la stessa, Dior. Il vestito nero al polpaccio, con maniche lunghe, ha lavorazioni sui toni del corallo. Sul ventre spiccano delle farfalle ricamate. Sono firmatissimi anche gli accessori: la borsa è di Fendi mentre le décolleté a righe sono di Manolo Blahnik. Un outfit che conferma la passione di Rania per le maison del lusso europeo, più che per i marchi mediorientali.

Colori accesi per Letizia

Letizia di Spagna tende invece a prediligere i brand iberici e così ha fatto anche questa volta. La Reina era una visione nel tubino broccato a fiori nelle tonalità dell’azzurro e del rosso di Diego Estrada. Il modello fascia il fisico longilineo della reale e mette in evidenza le braccia muscolose. L’abitudine di esibire i bicipiti (e gli addominali) non è nuova per la Ortiz, che più volte in passato ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi ne apprezza l’audacia e chi la ritiene esagerata. Le slingback di Carolina Herrera stampa cocco fucsia ai piedi, abbinate al make-up sulle nuance del rosa, completavano l’outfit. Rania o Letizia? Guardale nella gallery.

