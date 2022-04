Suggestioni oniriche e gioiose, in un luogo immaginario in cui tutto può succedere

Immaginate di essere appena sbarcati in un’assolata meta esotica, dove tutti sfoggiano mise trendy e coloratissime e il mare è di un azzurro intenso. Raggiungete l’hotel, attraversate la hall e vi dirigete alla reception dove arriva ad accogliervi la bellissima direttrice dalla bellezza inconfondibile di Gigi Hadid. Un vero sogno ad occhi aperti quello che regala H&M con il suo nuovo mini film, che racconta una fuga indispensabile dalla realtà verso un mondo in cui la moda è protagonista.

Nell’hotel di H&M, dove tutto è possibile

L’Hôtel Hennes è una destinazione di moda immaginaria, ispirata ai leggendari art hotel: luoghi dove artisti, intellettuali e personaggi iconici si ritrovavano, collaboravano e condividevano la residenza. H&M ha scelto Gigi Hadid per interpretare la proprietaria che accoglie la nuova ospite, che ha il volto della modella Jill Kortleve. Nel cast, in veste di fattorini, vacanzieri, bagnini e quant’altro, anche le modelle Jazzelle Zanaughtti, Kiddy Akita e Precious Lee. “Siamo entusiasti di invitare i nostri clienti nel mondo dell’Hôtel Hennes: un luogo immaginario e magico” ha detto Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor del brand.

Gigi Hadid scatenata e bellissima

“Il video è un omaggio a quegli hotel magici che sono stati il luogo di tanta creatività in passato. Mi sono divertita così tanto sul set e penso che questo si veda nel film; il messaggio è accogliente, allegro ed evasivo”, ha commentato Gigi Hadid. Nel video di H&M è bellissima in versione gipsy, tutta in rosso e con un foulard in testa, ammalia ospiti e spettatori. Poi sfoggia uno chemiser blu in spiaggia, un tailleur formale da direttrice d’hotel e per finire si scatena nelle danze con addosso un lungo abito leopardato. Sempre solare e carica di energia positiva.

Moda senza regole

Lo spirito di evasione è nell’aria, e Gigi Hadid e compagnia lo esprimono alla perfezione. Radiosi e raggianti sfoggiano i capi della nuova collezione di H&M tra cui teli mare, occhiali da sole, tote bag, bikini, pantaloncini e T-shirt realizzati con colori e stampe ispirati al look retrò. Sfilano spensierati in un luogo da favola dove i sogni si realizzano e la moda è accessibile e non ha regole.

