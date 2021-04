Nero, pizzo, animalier: le star provocano con l’intimo aggressivo

Sarà anche sbocciata la primavera e con lei la voglia di indossare colori pastello, fantasie delicate e stampe floreali ma in tema di intimo le star non vogliono abbandonare la tendenza wild. Sono molte le vip di casa nostra che osano con lingerie aggressiva, tra animalier, pizzi e il tanto intramontabile quanto sensualissimo nero.

Puntano tutto sul maculato Marica Pellegrinelli e Serena Enardu. La ex moglie di Eros Ramazzotti si scatta un selfie piccante con addosso una guepiere a stampa leopardata corredata con le autoreggenti. L’ex protagonista di Temptation Island opta invece per un completo intimo di Tezenis giovane e sbarazzino, con profili verde militare. Verde ma fluo anche per Zoe Cristofoli. La modella posa con la lingerie in ciniglia di Exes e mette in mostra i tanti tatuaggi.

Passiamo ora alla più sexy delle tonalità, il nero. Shorts e reggiseno nero per Giulia De Lellis che sorride al fotografo (sarà il suo fidanzato Carlo Beretta?) con un paio di calzoncini abbinati a un reggiseno con ferretto. Svela i tanti tattoo che le ricoprono il corpo anche Giulia Provvedi che, di spalle, ammicca nel completo pizzato. Total black in fatto di intimo anche per Elisabetta Canalis. L’ex velina in Intimissimi si porta una rosa alla bocca e rivolge lo sguardo all’orizzonte.

Bianca Balti con una guepiere di Yamamay posa su una sedia in un video che fa girare la testa mentre Selvaggia Roma si appende alla scala di casa in una sorta di pole dance improvvisata. Wanda Nara con il reggiseno Comme des Fuckdown è la più sportiva. A caccia di intimo piccante? Prendi spunto dalle bellissime nella gallery.

