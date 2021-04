“Non ci posso credere che la mia bimba abbia sette mesi”, scrive Gigi Hadid sui social per celebrare il traguardo della figlia Khai. Nata a settembre 2020, la primogenita della top model e del cantante Zayn Malik cresce a vista d’occhio, per quello che possiamo vedere. Gigi e Zayn infatti sono molto riservati e fino ad ora hanno svelato pochissimi dettagli della loro routine quotidiana.

Una vita nella natura

Pare che, per crescere la bambina lontano dagli occhi curiosi della stampa, Gigi Hadid e Zayn Malik si siano ispirati al Blake Lively e Ryan Reynolds, che portano avanti una battaglia a favore della privacy delle tre figlie. Inoltre la famiglia ha deciso di passare gran parte del tempo nella tenuta recentemente acquistata in Pennsylvania, per dare la possibilità a Khai di vivere nella natura, lontano dal cemento e dal caos di New York.

Khai è “very Versace”

Se Zayn Malik non posta praticamente niente sui suoi canali social, Gigi Hadid qualcosa svela. Khai a pancia in giù vestita da coniglietto per augurare una buona Pasqua, nel marsupio tartan di Artipoppe tra i ciliegi in fioritura o al museo con la mamma e il nonno Mohamed Hadid. Ci sono poi le immagini per festeggiare i sette mesi di Khai appunto. Sdraiata su un tappeto la bimba gioca con i piedi e si afferra le stringhe. Il volto non è mai visibile ma il resto del corpo della neonata sì… e com’è ben vestita! La piccola è deliziosa con delle mini Dr Martens nere e con un completo di Versace. Pantaloni e felpa in velluto rosso con il logo della maison in primo piano. Un outfit ovviamente comodo data la giovanissima età ma molto glam. “A very Versace baby, just like you” (una bebè molto Versace, proprio come te), scrive Donatella Versace sotto le foto. Buon sangue non mente!

