Irina Shayk a spasso con la figlia con la testa tra le nuvole

Le passeggiate in giro per New York di Irina Shayk con la figlia Lea De Seine sono un appuntamento fisso per i paparazzi. I fotografi si appostano per carpire ogni attimo delle sue uscite pomeridiane con la bimba e lei non li delude mai, sfoggiando look che non passano inosservati. Da regina delle passerelle qual è, ha saputo trasformare le strade della Grande Mela nel suo set preferito, nel quale mostrare le sue mise sempre azzeccate, mano nella mano con sua figlia.

Con il mondo della moda che ha tirato il freno a causa della pandemia, Irina Shayk ha molto tempo a disposizione da dedicare alla piccola Lea De Seine. Giretti al parco e sessioni di shopping sono all’ordine del giorno per mamma e figlia, e non mancheranno certo le visite a Bradley Cooper, il papà della bimba che vive a pochi passi da loro.

Pinza in testa e piumino esclusivo per Irina Shayk

Bellissima anche in outfit casual con tanto di pinza in testa, Irina Shayk si prepara a trascorrere un pomeriggio con Lea De Seine. Maxi pull a collo alto nero, leggins che le fasciano le gambe perfette e stivali stringati in pelle Gcds per la modella. In mano stringe una minibag DeMellier in montone, ma il pezzo forte dell’outfit è il piumino Palace x Moschino. Azzurro con tante nuvolette bianche e un sole sorridente stampato sulla schiena: è un capo costoso (2000 dollari) e ricercato, e già sold out.

Total look Versace per la bimba

Se Irina Shayk è stilosissima, può essere da meno sua figlia Lea De Seine? Assolutamente no. E infatti ecco la piccola fashion victim, con la manina in quella della mamma, i capelli ribelli raccolti in una coda di cavallo e tutta infagottata in piumino Versace. Dello steso brand anche il vestitino svolazzante con l’inconfondibile fantasia barocco della maison, ripresa anche dalle stringhe delle sneakers bianche. Due look, quelli di mamma e figlia, che hanno tutta l’apparenza di essere semplici e improvvisati, ma che in realtà sono studiati sin nel minimo dettaglio… altro che testa tra le nuvole!

