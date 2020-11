Di cosa profuma la pelle di Irina Shayk?

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa pericolosamente sexy idea regalo Per tutte le tasche 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Home work. Lavoro da casa, scrive Irina Shayk su Instagram. Certo, nessuno avrebbe immaginato che nel 2020 le nostre occupazioni avrebbero preso forme nuove e sconosciute. Certamente non lo pensavano le modelle che, abituate per decenni a girare il mondo tra sfilate, shooting e red carpet, si sono ritrovate alle prese con servizi fotografici improvvisati in lockdown. Già a marzo Bella Hadid era stata una delle prime top a cimentarsi nello smart working da star, truccandosi e mettendosi in posa per Jacquemus.

Dopo un’estate in semi-libertà, in cui avevano ripreso parzialmente la loro vista sul set, ora, con il re-intensificarsi dei casi di covid, anche le bellissime hanno dovuto rimettere un freno alla loro vita social. In queste settimane Irina Shayk ha trasformato le strade di New York, città dove abita, nella sua passerella personale. I look per le commissioni o per portare a scuola la figlia Lea De Seine sono sì casual ma anche super trendy. Un mix di accessori firmati, brand emergenti e grandi maison.

Quando è nel suo appartamento però la sensuale Irina Shayk sfodera tutto il sex appeal che l’ha resa un’icona. Selfie bollenti e angolazioni insolite con focus sul seno sono il suo must da quarantena. C’è uno scatto però che in questi giorni ha stuzzicato i follower, quello appunto dove la Shayk dichiara di essere impegnata in un progetto di home work. Seduta, con le lunghe gambe in primo piano, Irina ammicca allo specchio. Addosso un paio di caldi stivali Ugg, degli shorts di Chome Hearts e un micro-top di Deadly Doll. Davanti a lei, e qui scatta la curiosità, un vassoio pieno di profumi. Da Scandal di Jean Paul Gaultier, di cui è testimonial, alle profumazioni di Victoria’s Secret fino alla scarpetta nera di Carolina Herrera: ce n’è per tutti i nasi. Quale si spruzzerà addosso con maggior piacere?

