Irina Shayk, bella tra le belle per Ermanno Scervino

Tre icone di bellezza contemporanea dal fascino travolgente, dal corpo statuario e dall’innegabile carisma. Irina Shayk, Natasha Poly e Joan Smalls, sono le protagoniste degli scatti per la collezione primavera estate 2021 di Ermanno Scervino. “Questa campagna è un tributo alla bellezza”, ha detto lo stilista. E’ per questo che ha puntato sulle tre super modelle per dare vita alle sue creazioni. “Rappresentano perfettamente la mia idea di donna di oggi: moderna, internazionale ma femminile” ha spiegato.

Gli opposti si attraggono

Pizzo e pelle, bianco e nero, romanticismo e sensualità: gli opposti si attraggono nei capi della collezione di Ermanno Scervino che celebra tutte le forme della femminilità. Sexy shorts inguinali, delicati minidress dalle trasparenze accennate, crop top e blazer… sono questi i protagonisti delle sue creazioni, in bilico tra innocenza e provocazione. La ricerca dell’equilibrio perfetto si ritrova anche nella scelta delle modelle. La bionda ed etera Natasha Poly è in armonico contrasto con la portoricana Joan Smalls e la sua sensualità aggressiva. E in mezzo a loro Irina Shayk, più intrigante e magnetica che mai, perfetto ago della bilancia della bellezza femminile.

Omaggio alla Toscana

La campagna per la collezione con cui Ermanno Scervino celebra i 20 anni di attività è stata scattata nella splendida cornice della natura della Maremma. Una scelta non casuale, che sottolinea il rapporto intenso della casa di moda con la propria terra. “Le foto sono ambientate in una delle zone più belle e suggestive della Toscana anche per sottolineare il forte legame con il mio territorio”, ha spiegato lo stilista. Tra vigneti e oliveti, macchia mediterranea e spiagge selvagge, Irina Shayk, bella tra le belle, si muove con eleganza e grazia, regalando sguardi intensi e pose coinvolgenti all’obiettivo di Luigi & Iango. E non sono da meno le sue colleghe, strepitosamente sensuali nei nuovi look del brand. Per scoprirli guarda la gallery…

