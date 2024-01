La rivincita del grigio, il colore più amato dell’inverno

Sarà un inverno grigio? Sicuramente sì, almeno in fatto di moda. Ma questo non significa che sarà noioso: tutto il contrario. Le opzioni che offrono le sue mille sfumature permettono di creare look sofisticati e sensuali, caldi e confortevoli o rigorosi ed eleganti. Dal tailleur al cappotto, dal maglione all’abito da sera, è perfetto per ogni occasione e le scelte di stile delle vip lo dimostrano.

Tutte le sfumature del grigio

Che le sfumature di grigio siano (almeno) cinquanta è risaputo, e le vip le scelgono un po’ tutte. Si va dal delicato e chiarissimo perla della catsuit Aniye By indossata da Sophie Codegoni, alla nuance scura e decisa del cappottino Rinascimento proposto da Giorgia Palmas. Nel dubbio su quale preferire, Eleonora Pedron ne abbina due: quella più cupa della t-shirt cropped a quella delicata del caldissimo cardigan tricot a coste.

E non è un caso che la tuta luxury scelta da Chiara Ferragni per il suo mea culpa social sia proprio grigia!

La nuova vita del tailleur grigio

Il power dress grigio è stato un must have degli anni Novanta, simbolo di forza e determinazione delle donne in carriera. Ora torna a nuova vita, perdendo un po’ di quel rigore formale per acquistare tratti più sfiziosi. Il tailleur è uno dei trend della stagione fredda e quello Hinnominate che indossa Belen Rodriguez ha un taglio sportivo con pantaloni larghi e giacca cropped. Il completo di Diletta Leotta, con blazer destrutturato, si illumina con tanti microstrass mentre Ludovica Frasca preferisce un modello classico nel taglio ma reso rock da una moltitudine di piccole borchie.

Sexy, eleganti e… metallizate

E se ancora pensate che il grigio sia un colore noioso e adatto solo per l’ufficio, la prova definitiva la danno le vip che lo scelgono per brillare di sera. Luminoso e sofisticato nella versione metallizzata, è perfetto per sedurre con eleganza. Ad esempio Mietta ha scelto un abito color piombo La Santos, che scivola morbido sul corpo con drappeggi concentrati sulla zona del ventre. E’ argento, attillatissimo e super sexy quello Ferragamo indossato da Giulia Salemi durante la vacanza a Miami.

Grigio anche per Natalia Paragoni: qual è la sua scelta di stile? La trovi nella gallery!

Related Posts