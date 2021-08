MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Non per tutte Pericolosamente sexy Per tutte le tasche 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Glamour a bordo piscina? Irina Shayk dà la sua personale lezione di stile. La modella posa sexy come non mai in bikini fluo e stivali in pelle over the knee Burberry. Certo non praticissimi per un tuffo in acqua, ma l’ideale per lasciare i follower a bocca aperta sui social. Soprattutto se, come lei, si vantano gambe chilometriche e un lato B da perdere la testa.

Irina Shayk a Ibiza per il compleanno di Riccardo Tisci

Irina Shayk ha trascorso qualche giorno a Ibiza per festeggiare il compleanno di Riccardo Tisci, suo caro amico nonché direttore creativo di Burberry. Oltre a lei facevano parte della nutrita combriccola di festaioli anche la supermodella Kate Moss e la cantante Skin. Sui social (quelli del festeggiato ma anche quelli degli invitati) non sono mancate foto ricordo dei momenti trascorsi insieme in una villa da sogno, tra brindisi e buona musica, immersi in un’atmosfera di lusso e relax.

Bomba sexy in bikini e stivali costosissimi

A bordo piscina, Irina Shayk si è lasciata fotografare con addosso un audace bikini verde fluo. La brasiliana sgambatissima sottolinea il fondoschiena tonico, mentre il top contiene a fatica il décolleté prosperoso della modella. Ma il dettaglio che spinge sull’acceleratore della provocazione sono gli stivali. Si tratta di un modello Burberry da 2mila euro. In pelle, con il tacco alto e con dettagli rotondi cut-out, che imitano il manico di una delle borse iconiche della Maison. Irina gioca con le pose per enfatizzare le forme del suo corpo statuario, lasciando l’obiettivo libero di indugiare soprattutto su quelle sbalorditive del lato B.

Tutta “colpa” del gin…

Con lo sguardo perso lungo le curve sinuose e abbronzate di Irina Shayk, potrebbe sfuggire un dettaglio non irrilevante. Nei suoi scatti bollenti la modella ha in mano un bicchiere di gin, vero focus delle immagini. Le foto postate fanno parte della campagna realizzata a Ibiza dal fotografo Mert Alas per il Seventy One Gin, bevanda che ha la particolarità di essere distillata con la stessa tecnica che si usa per i profumi, e di cui Irina è testimonial. Se con le pose hot l’obiettivo era quello di catturare l’attenzione, è stato centrato alla grande.

