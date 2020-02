Irina Shayk (in mutande) fa festa insieme all’ex Bradley Cooper

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore Mai visto 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ passato quasi un anno dalla notte degli Oscar 2019, quando Bradley Cooper e Lady Gaga hanno cantato la hit Shallow al pianoforte, facendo battere il cuore a milioni di persone. A tanti tranne che a Irina Shayk. Mentre il mondo si emozionava vedendo la coppia ansimare con sguardi sognanti, intenti a portare nella vita reale l’intesa mostrata nella pellicola A Star is Born, la top model russa guardava pietrificata dalla platea.

Il triangolo con Lady Gaga

“Vi abbiamo fatto vedere quello che avreste voluto vedere”, ha dichiarato al tempo Lady Gaga, di fatto smentendo le voci di un flirt tra i due. Sta di fatto che a giugno dell’anno scorso Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati. Da allora i due sono stati spesso paparazzati, sempre separati e spesso con i musi lunghi, a spasso con la figlia di due anni Lea De Seine per New York. Una vita sottotono e dedita alla famiglia per entrambi, con un Cooper impegnato nei suoi progetti da regista e una Shayk che si è prestata a numerosi servizi fotografici bollenti per riviste e campagne pubblicitarie.

Di nuovo insieme

Mostrare il corpo perfetto non è mai dispiaciuto a Irina Shayk ma, dalla separazione con Bradley Cooper, la russa sembra averci preso proprio gusto a spogliarsi. Pareva proprio una sorta di messaggio, non troppo velato, per fargli capire cosa si fosse lasciato sfuggire. La strategia forse ha funzionato e i due si sono ritrovati… a una festa.

Irina si spoglia

Al party organizzato a Londra da Tiffany & co. x British Vogue, in occasione dei Bafta 2020, Irina Shayk e Bradley Cooper hanno addirittura posato per una foto insieme. Sorriso sornione per lui, sguardo sensuale per lei. All’evento Irina Shayk ha optato ancora una volta per il nude look. La top era stupenda in un lungo abito su misura di Burberry, composto da un body color carne e da una gonna di cristalli che mostrava gambe e sedere.

A completare l’outfit della Shayk una collana e maxi orecchini di diamanti ma lei brillava già di luce propria. Se 12 mesi si faceva il tifo per la presunta liason Gaga-Cooper, ora sono tutti a sperare in un ritorno di fiamma tra Bradley e Irina. Se son rose (ri)fioriranno.

