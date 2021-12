MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Serata importante per Bradley Cooper. A New York l’attore ha preso parte alla première mondiale del suo ultimo film, Nightmare Alley, dove interpreta il ruolo del protagonista. Cooper, in splendida forma con un completo scuro, non ha risparmiato sorrisi per i fotografi. Elegantissimo e bellissimo, ha posato sia da solo che con la co-protagonista, Rooney Mara. Ma sullo stesso red carpet c’era una donna ben più cara al cuore di Bradley: Irina Shayk.

Irina e Bradley di nuovo insieme?

Già da qualche settimana si vocifera di un ritorno di fiamma tra Bradley Cooper e Irina Shayk. La coppia, che nel marzo del 2017 ha avuto una figlia, Lea de Seine, era scoppiata nel 2019. Da allora i due condividono l’affidamento della piccola. Irina e Bradley si sono mostrati genitori affiatati e uniti in più occasioni: per loro il bene di Lea è al primo posto. La passione però era svanita e ognuno aveva preso la propria strada amorosa.

Nei mesi scorsi Irina Shayk aveva acceso i riflettori del gossip per un presunto flirt con Kanye West. Bradley Cooper invece, molto schivo e riservato, non era stato legato ad alcuna donna. Poi, a inizio novembre, l’attore e la modella erano stati paparazzi a braccetto per le strade della Grande Mela e ora, con quest’ultima uscita mondana, i cuori dei fan hanno definitivamente ripreso a battere all’impazzata.

Bollente sul red carpet

Che Irina Shayk fosse lì proprio per Bradley Cooper era chiaro ai follower: la top ha postato uno scatto della città dalla macchina e, a ben guardare, sul muro è affisso il cartellone con il volto dell’attore. Non solo ha deciso di supportare l’(ex?) compagno ma ha optato anche per un look infuocato. Il completo gessato dal taglio maschile di Burberry potrebbe anche essere considerato un outfit discreto, se non fosse per quel poco che Irina indossava sotto la giacca: un body con delle sottili strisce in pelle che coprivano giusto il seno. Capelli tiratissimi in uno chignon e un rossetto carminio competevano la mise super sexy della top.

Irina e Stella: che intesa!

Irina Shayk e Bradley Cooper non hanno mai posato insieme ma la partecipazione della modella a un evento tanto importante per l’attore è senza dubbio indicativa. La Shayk ha voluto però marcare la sua presenza presentandosi sul red carpet mano nella mano con Stella Maxwell. Le due top si sono lasciate andare a carezze bollenti e sguardi complici. I più romantici sperano però che nei pensieri di Irina ci fosse solo Bradley.

