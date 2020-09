Irina Shayk mamma affettuosa e provocante a spasso con la figlia

La modella passeggia per New York con la figlia con un outfit comodo e molto sensuale

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa pericolosamente sexy un voto al colore 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ una modella di fama mondiale, contesa da stilisti e fotografi, di una bellezza disarmante. Da quasi vent’anni tutti vogliono Irina Shayk ma in amore lei è proprio sfortunata. Prima la delusione per la fine della relazione con Cristiano Ronaldo, che si è costruito una famiglia con Georgina Rodriguez, poi l’addio a Bradley Cooper. Irina e Bradley hanno anche una figlia, Lea De Seine, nata nel 2017 ma nel 2019 hanno preso la decisione comune di separarsi.

Per crescere la figlia al meglio senza spostamenti eccessivi, i due vivono entrambi a New York e mantengono rapporti amichevoli. Irina Shayk e Bradley Cooper vengono spesso paparazzati in giro per la Grande Mela mentre si scambiano il passeggino con la piccola Lea, sorridente e felice.

Adesso che il mondo della moda è un po’ fermo a causa della pandemia, Irina Shayk ha trasformato i marciapiedi della città nella sua passerella. Ogni look per portare a spasso Lea è degno di una sfilata. L’ultimo outfit sfoggiato per andare al parco è il mix perfetto tra comodità e sensualità. Stivaletto a punta con tacco, giacca in pelle J Brand, jeans Chrome Hearts e un provocante top dello stesso brand. La canotta bianca, corta a mostrare la pancia tonica della Shayk, è interamente tagliata davanti e tenuta insieme solo da spille. Una proposta tanto semplice quanto piccante.

Mentre Lea De Seine mangia il suo gelato Irina Shayk spinge il passeggino Yoyo di Babyzen, con la sua famosa falcata. Le due arrivano poi alle altalene dove mamma Irina aiuta la piccola a sedersi. Le spille sulla maglia per fortuna sembrano reggere bene gli sforzi.

Related Posts