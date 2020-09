MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa pericolosamente sexy un voto al colore Idea regalo 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Sentirsi dorata”, scrive Jennifer Lopez su Instagram. Il mare al tramonto, la sabbia bianca, un candido asciugamano bianco e lei che guarda pensierosa verso l’infinito. Addosso solo un piccolo bikini dall’inconfondibile fantasia di Emilio Pucci sui toni del rosa, che strizza le famose curve da sbando.

Jlo una ragazza d’oro lo è davvero. Con i suoi 131 milioni di follower e una carriera ultra ventennale, Jennifer Lopez ha un patrimonio stimato di circa 400 milioni di dollari. Profumi, linee di abbigliamento, pubblicità varie, i film, la musica: la star del Bronx è attiva su più fronti, tutti assolutamente remunerativi. In questo caso specifico però la Lopez si riferisce esclusivamente alla sua abbronzatura da sogno.

Un’estate in costume

In questi mesi di restrizioni negli Stati Uniti, Jennifer Lopez ha trascorso le sue settimane tra l’appartamento di New York e la casa negli Hamptons. Con spiagge, giardini e piscine private a disposizione, Jennifer si è spesso fatta ritrarre in costume. 51 anni e un corpo perfetto, la Lopez non perde giustamente occasione per farsi guardare. Quest’ultima foto in bikini per salutare l’estate ha surriscaldato i social, guadagnando in poche ore oltre due milioni di like.

Il matrimonio può attendere

Al fianco di Jennifer Lopez c’è sempre Alex Rodriguez. L’ex campione di baseball e la stella latina fanno coppia fissa dal 2017 e, a inizio 2019, hanno annunciato il loro fidanzamento. Lei è al quarto matrimonio, lui al secondo, hanno 4 figli in totale e la loro famiglia allargata sembra davvero affiatata e in sintonia. Il 2020 doveva essere l’anno delle nozze che, sulla base della loro vita di lusso ostentato, si annunciavano esagerate. Il tutto è stato rimandato a causa della pandemia ma i due si dicono sereni e più innamorati che mai. In attesa di poter tornare ad occuparsi di abiti nuziali, location e catering, Jlo per ora si concentra solo sulla tintarella.

