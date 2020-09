La conduttrice scaglie uno stile mannish firmato Isabel Marant, ma non sono tutti suoi i capelli che ha in testa

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Mercoledì, in prima serata, è iniziata l’attesissima nuova edizione di Temptation Island. Il programma, che ha fatto ottimi ascolti quest’estate, vede un avvicendamento al timone. Alessia Marcuzzi prende il posto di Filippo Bisciglia, di confidente per le 6 coppie in gioco.

La conduttrice è alla sua seconda prova su questo reality che, ammette, la coinvolge molto emotivamente: “Questo viaggio lo facciamo un po’ anche noi: loro in prima persona, voi da casa, ed io sul tronco che li ascolto… e in qualche occasione mi rivedo”.

Il ruolo di Alessia Marcuzzi si limita a introdurre la narrazione e a confrontarsi con i protagonisti mostrando loro i video, durante i falò. Poche dunque le foto dei suoi outfit Isabel Marant. Prevalentemente pantaloni e camicie dallo stile mannish, perfetti per le location del programma. La curiosità che vogliamo rivelarvi è legata ai suoi capelli. Manuel, il suo parrucchiere, utilizza delle ciocche per infoltirle l’acconciatura.

Ciò che si è visto durante il Temptation Island, cioè la piega con le delicate treccine appuntate sul capo, è frutto di un lavoro di intrecci che si avvale anche di toupet. Su Instagram, Alessia Marcuzzi ha mostrato la “sua” chioma appesa insieme ai vestiti: “E’ tutto sulla rella, Manuel ha voluto mettere anche il suo ‘trucco’”. Ha detto inquadrando la parrucca bionda fissata con delle mollette e successivamente il parrucchiere. “Manuel, non mi metti tutti questi capelli?” ha chiesto tra lo stupore e il divertimento.

Chi l’avrebbe mai detto che anche Alessia Marcuzzi avrebbe ceduto alla parrucca? Nulla di trasgressivo e nessun cambio look come quello che ideò Ilary Blasi al Grande Fratello Vip nel 2018. Quelle ciocche ondeggianti “a testa in giù”, sono servite solo a rinfoltire e creare volume. Un hairstyling perfetto per la salsedine dei falò di Temptation Island!

