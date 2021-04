Per i festeggiamenti in famiglia felpe e jeans la fanno da padrone

Per la seconda Pasqua in pandemia, i vip non si sono persi d’animo. Nonostante la zona rossa in tutta Italia, hanno cercato di festeggiare al meglio. Si sono goduti la famiglia e i raggi di sole primaverile, tra colombe e uova di cioccolato. In fatto di stile, hanno preferito la comodità, puntando su un abbigliamento che fosse pratico e confortevole ma senza rinunciare a tocchi di colore portatori di allegria.

Tutti i colori della Pasqua

Spaparanzata al sole sul terrazzo del suo appartamento romano, Alessia Marcuzzi era (è proprio il caso di dirlo) felice come una Pasqua. La conduttrice ha scelto un look dalle tonalità tenui e primaverili, dal rosa della maglietta al sabbia dei sandali. Fresca e delicata anche Caterina Balivo, alle prese con i preparativi per il pranzo con addosso uno chemisier Miu Miu bianco con sottilissime righe celesti e marroni. Decisamente più squillante Jane Alexander, a spasso con un cappotto Parosh color senape che non poteva passare inosservato.

Quelle che giocano in casa

Chiara Ferragni ha approfittato della Pasqua per radunare tutto il clan e presentare ai genitori e alle sorelle la piccola Vittoria. Per l’occasione ha scelto un completo in jeans con fantasia floreale del suo brand, Chiara Ferragni Collection. Anche Cecilia Rodriguez è rimasta in famiglia, sia per quanto riguarda la Pasquetta che per il look. Per il pomeriggio dedicato allo sport in compagnia di Ignazio Moser, ha indossato una tuta celeste Hinnominate, il brand che ha lanciato con la sorella Belen e il fratello Jeremias.

Una Pasqua all’insegna del relax

Per Diletta Leotta e Can Yaman è stata la prima Pasqua trascorsa insieme come coppia. Sono rimasti in casa e si sono goduti un po’ di sano relax… a partire dal look. Entrambi hanno scelto pantaloni della tuta grigi e top bianco (t-shirt per lui, body scollato per lei): che c’è intesa si vede anche da questi dettagli. Punta a stare comoda anche Paola Turani, che ha da poco annunciato la sua prima gravidanza. Per l’influencer felpa rossa e sneaker Adidas mentre posa con un enorme uovo di cioccolato.

