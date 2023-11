Adriana Lima, ritocchino esagerato o… “faccia da mamma stanca”?

Le immagini di Adriana Lima sul red carpet per la première californiana dell’attesissimo film Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente hanno fatto il giro del mondo in poche ore. Il volto della top model sul tappeto rosso è apparso quasi irriconoscibile: c’è chi urla alla chirurgia plastica e chi parla di tutt’altro motivo.

Sul red carpet con la famiglia

Adriana Lima è arrivata al Chinese Theater di Hollywood accompagnata dalla famiglia. Con lei all’evento c’erano il compagno, Andre Lemmers, le due figlie, Sienna e Valentina, nate dalla storia con il cestista Marko Jaric, e i due figli di lui. Sul red carpet mancava solo il piccolo Cyan Lima Lemmers, il bimbo che Adriana ha avuto insieme ad Andre. Nato il 29 agosto 2022, ha coronato il sogno d’amore di questa coppia. Sul tappeto rosso la Lima & family sono apparsi uniti e felici. La modella ha optato per un outfit molto coreografico, composto da un minidress nero con dettagli rossi di Ferragamo. Stesso brand per le scarpe in vernice, dalla punta esagerata e dal tacco scenografico.

Ritocchino esagerato?

E’ però il volto di Adriana Lima, 42 anni, ad aver attirato maggiormente l’attenzione. Il viso della top model è apparso gonfio, con gli occhi alquanto piccoli. Sicuramente la causa è da legare a un make-up esagerato (le sopracciglia sono quasi futuristiche), che con buona probabilità puntava a enfatizzare i lineamenti della modella. Gli utenti social hanno però subito gridato a un recente intervento di chirurgia estetica mal riuscito. I commenti su Instagram non si sono fatti attendere. Non l’avrei mai riconosciuta – Ma cosa ti sei fatta? – Questo è l’effetto di un lifting – Era cosi bella. C’è però anche chi la difende: Lasciatela in pace – Ha avuto un bambino da poco – Quando la smetteremo di criticare le donne per il loro aspetto?

Adriana prende la parola

E’ la stessa Adriana Lima a mettere la parola fine alla vicenda. Il giorno dopo l’evento la modella brasiliana ha postato una foto nelle storie di Instagram dove, nella sua cucina, mostra il volto al naturale. “La faccia di una mamma stanca di un’adolescente, due pre-adolescenti, un bambino attivo, un piccolo di un anno che inizia a camminare e tre cani… grazie per la vostra preoccupazione” ha scritto la Lima online, immortalandosi in primo piano e provando a fugare le voci di chirurgia estrema. In effetti a vederla senza il make-up pesante, è la splendida Adriana di sempre. La pelle liscia, gli occhi di ghiaccio, le labbra carnose: non a caso è una delle top più famose di sempre.

L’attenzione per le figlie

L’importanza dell’accettazione di sé è un tema a cui Adriana Lima tiene molto. Di recente la star ha ammesso come, con i bambini, sia per lei difficilissimo prendersi cura del suo corpo come prima, a volte fatica a riconoscere il suo nuovo aspetto. Allo stesso tempo ritiene sia importantissimo mettere delle solide basi di self-love con le due figlie. “Stanno crescendo e copiano molto di quello che faccio, voglio che copino le cose positive”, ha dichiarato lei a Vogue India. “Provo a insegnare loro ad amare il corpo che hanno, a mangiare sano e soprattutto a prendersi cura della loro salute mentale”, ha aggiunto. Guarda nella gallery le foto che hanno fatto scalpore.

Related Posts