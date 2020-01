Jennifer Aniston si libera dal vestito, la rete impazzisce: “Te l’ha tolto Brad?”

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Non per tutte 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

I gossippari stanno già immaginando una nuova fiaba che, forse, non si concretizzerà mai. Certo è che a vedere le immagini di Brad Pitt e Jennifer Aniston tra baci e abbracci nel backstage dei Sag Awards viene un po’ a tutti da sognare.

Come dimenticare il matrimonio dell’ex coppia d’oro di Hollywood, naufragato definitivamente nel 2005 per “colpa” di Angelina Jolie, che ha conosciuto intimamente e fatto innamorare Brad sul set di Mr. & Mrs. Smith? Nel frattempo Brad e Angelina sono diventati i Brangelina, hanno avuto tre figli naturali, lui ha riconosciuto i tre bambini già precedentemente adottati da lei e poi la love story è arrivata al capolinea, tra accuse di molestie e abuso di sostanze. Jennifer Aniston non è stata a guardare e si è prima fidanzata con Vince Vaughn e con John Meyer e si è poi sposata con Justin Theroux. Nel frattempo hanno divorziato anche loro.

Dalla fine delle rispettive relazioni, si è sempre vociferato di un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Loro, estremamente riservati da sempre, non hanno mai dato benzina alle indiscrezioni. Fino a domenica 19 gennaio 2020. Entrambi premiati ai Screen Actors Guild Awards, i due si sono lasciati andare ad effusioni che hanno fatto subito il giro del mondo.

A vederli insieme sembra che il tempo in questi quindici anni si sia fermato per Jennifer Aniston e Brad Pitt. Biondi e splendidi entrambi, i due fanno ancora girare la testa. Lui, impeccabile in total look Brioni, si conferma un adone. Lei, 50 anni e un fisico perfetto, si è aggiudicata il premio per la più sexy sul red carpet con un abito vintage di John Galliano per Dior della sua collezione personale. “E’ un regalo prezioso che mi sono fatta, un investimento che dura nel tempo”, ha dichiarato lei. Ai più maliziosi non sono sfuggiti i capezzoli turgidi in bella vista.

Sta di fatto che, il giorno successivo alla cerimonia di premiazione, dopo i gesti di affetto tra Brad e Jennifer, la Aniston ha pubblicato su Instagram uno scatto con il premio, i tacchi alti e il candido vestito adagiato sulla vasca da bagno. E qui il web è impazzito. Spero che te l’abbia tolto Brad – Tu e Brad vi siete divertiti la scorsa notte? Lo spero! – Dov’è Brad? – Foto scattata da Brad. Questo il tenore dei commenti online. I nostalgici romantici non stanno più nella pelle proprio come Jennifer Aniston non stava più nel vestito.

