Lo scorso weekend è andata in scena una sfida nuziale tra due degli uomini più potenti al mondo. La figlia di Bill Gates (quarto in termini di ricchezza per Forbes) e il figlio di Bernard Arnault (terzo nella classifica economica dei più facoltosi) si sono infatti sposati. Jennifer Gates ha detto sì a Nayel Nassar mentre Alexandre Arnault ha giurato amore eterno a Geraldine Guyot. Vediamo i due eventi da sogno nel dettaglio.

Jennifer Gates sposa nell’autunno americano

L’amore tra Jennifer Gates e Nayel Nassar è nato grazie ai cavalli. I due, 25 anni lei, 30 lui, si sono infatti conosciuti tempo fa nel circuito delle gare ippiche, la scintilla è poi scoccata definitivamente nel 2019 all’università di Stanford, che entrambi frequentavano. La figlia degli ex coniugi Bill e Melinda Gates si sta ora specializzando in medicina in California. Nato a Chicago e cresciuto in Kuwait, Nasser è invece l’erede di una delle famiglie più facoltose d’Egitto. Cavallerizzo professionista, ha anche partecipato alle recenti Olimpiadi di Tokyo.

La coppia si è sposata nella tenuta da 16 milioni di dollari a North Salem, New York, che i Gates hanno donato a Jennifer per la laurea. Il foliage autunnale e i prati verdi hanno fatto da cornice a questo giorno speciale. Prima il rito musulmano, che si è svolto privatamente venerdì 15 ottobre poi, il sabato, la sontuosa cerimonia, che secondo la stampa americana è costata 2 milioni di dollari. Circa 300 gli invitati, tra cui, si vocifera, Michelle e Barack Obama. A deliziare le orecchie degli ospiti ci hanno pensato il cantautore Harry Hudson, amico di Jennifer Gates e di Nayel Nasser, e i Coldplay. La sposa ha indossato un abito color avorio haute couture di Vera Wang. Le maniche, il bustino e il velo erano in pizzo macramè mentre la gonna era in tulle italiano. Lo sposo invece ha scelto il made in Italy con uno smoking classico di Armani.

Alexandre Arnault e Geraldine Guyot scelgono l’Italia

Parata di star a Venezia per le nozze di Alexandre Arnault e di Geraldine Guyot. Lui, erede del colosso del lusso Lvmh, è attualmente vicepresidente esecutivo dei prodotti e delle comunicazioni di Tiffany & Co. Lei è invece la fondatrice del brand di accessori D’Estrëe. I due si erano già sposati a luglio a Parigi, in un’intima cerimonia. “E’ iniziato tutto nel 1998 e ora sarà per sempre”, aveva scritto Arnault allora, sottolineando il legame che li unisce da una vita. Adesso la coppia si è (ri)sposata con un matrimonio-evento in Laguna durato tre giorni.

Beyoncé e Jay Z, John Elkann e Lavinia Borromeo, Pharrell Williams, Diego Della Valle: sono tanti i vip che si sono radunati al Cipriani alla Giudecca per festeggiare Geraldine Guyot e Alexandre Arnault. Sono invece pochissimi le immagini e i dettagli trapelati, come sempre accade quando a sposarsi è un personaggio di questa levatura. E’ mistero anche sull’abito della sposa, una creazione con ampia gonna e bustino ricamato. Il vestito è probabilmente stato realizzato da Dior, marchio che appartiene al gruppo di famiglia. Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison, era infatti tra gli invitati. Gates vs Arnault: scopri tutti i dettagli nuziali nella gallery.

