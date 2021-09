MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Da copiare Personalizzato 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Uno chignon basso cucito con filo d’oro, volevo che si ispirasse al kintsugi, la pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite… le ha ricucite insieme con l’oro rendendo tutto sano e prezioso”. Fanno commuovere la parole d’amore di Miriam Leone per l’ormai marito Paolo Carullo. Il 18 settembre a Scicli i due si sono infatti uniti in matrimonio e adesso la popolare attrice svela su Instagram i segreti del suo giorno speciale. A partire appunto dall’acconciatura, un elegante raccolto, con un significato speciale.

#NiMaritamu

Sono tanti i dettagli che Miriam Leone ci racconta sulle sue nozze, pubblicando sui social scatti di pura gioia, corredati da dolcissimi particolari. Nella magica cornice di Borgo Hedone Miriam e Paolo si sono giurati amore eterno, davanti a circa 200 invitati. Una cerimonia riservata, come sono loro da sempre. L’ex Miss Italia, di origini siciliane, ha scelto l’hashtag #NiMaritamu (ci sposiamo) per racchiudere alcuni degli scatti di preparazione, poi il cancelletto è stato trasformato in #MiMaritai (mi sono sposata): termini brevi ma incisivi, che racchiudono tutta l’aspettativa e l’emozione della sposa.

I dettagli dell’abito nuziale

Veniamo ora al dettaglio più atteso di ogni matrimonio: il look nuziale. Per il giorno più importante Miriam Leone si è affidata alle sapienti mani di Maria Grazia Chiuri (è lei che ha disegnato anche i 3 vestiti di Chiara Ferragni), creative director di Dior. La Leone sognava il velo e ne ha avuto uno lunghissimo, che le copriva anche il volto. Miriam desiderava poi le spighe di grano, simbolo di fertilità e rinascita, come filo conduttore del suo abito. La Chiuri è stata in grado di raccogliere tutte le speranze della sposa, confezionando un abito haute couture in organza, la cui gonna svolazzava con leggerezza nella brezza siciliana.

Nelle immagini dell’ultimo fitting a Parigi, il 30 luglio, Miriam Leone sorride felice mentre posa, insieme al suo team, con addosso la creazione realizzata dai couturier della maison francese. Settimane di festa, culminate con il sì in una calda giornata di metà settembre. Scopri nella gallery i romantici dettagli delle nozze di Miriam.

