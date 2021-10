Zendaya, look lunare alla Premiere di Dune

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Mai visto 9.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ennesimo goal di Zendaya durante il tour promozionale di Dune, il film di Denis Villeneuve. L’attrice dallo sguardo magnetico ha stupito Londra con un outfit stellare, studiato sui dettagli. A suo fianco Timothée Chalamet, con cui l’intesa sembra essere… anche nel look.

Zendaya, guerriera stellare

Uno styling che evoca le atmosfere intergalattiche del film, dove Zendaya interpreta una guerriera nata e cresciuta sul pianeta Dune. Durante tutto il tour promozionale, l’attrice ha indossato outfit a tema.

Indimenticabile l’abito nude Balmain sfoggiato a Venezia e accessoriato col vistoso collier Bulgari (con lo smeraldo da 93 carati). Poi eccola sinuosa a Parigi con crop top e gonna Alaïa e chioma riccia. E il look di Londra non poteva essere da meno.

Dai metalli, alla superficie lunare

Ispirazione futuristica per l’outfit Vivienne Westwood che Zendaya ha indossato per incontrare la stampa britannica, il cui focus era l’intreccio di catene sul top. Poi sul red carpet l’attrice era davvero memorabile.

L’abito di Rick Owens, interamente ricoperto di paillettes bianche scopriva la schiena, puntando sul drappeggio. Piccolo strascico e manica blusata a corredo del look che evocava probabilmente la superficie lunare. A rendere l’insieme ancora più “stellare”, l’acconciatura ricercata e il makeup grafico, con tocchi viola sull’angolo interno degli occhi.

Il look del coprotagonista

A suo fianco, non sfigurava l’altro protagonista del film di fantascienza, Timothée Chalamet. Sorrisi e schermaglie davanti ai flash con l’attore, che ha scelto di indossare un total black Alexander McQueen arricchito da zip all over. Una coppia perfetta… per Dune.

Related Posts