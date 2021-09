MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Gimme that glow! “Fammi brillare”, dice Jennifer Lopez su Instagram, mentre si prepara per la spettacolare sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana a Venezia. A far risplendere la star ci pensano i prodotti della sua linea di bellezza, JLo Beauty, che lei sapientemente si spalma su braccia e décolleté, trasformando il momento in un perfetto siparietto pubblicitario a favore del suo brand. Maniaca dei dettagli, la Lopez non lascia nulla al caso nei suoi contenuti social, sempre studiatissimi. Capita però che anche i più meticolosi facciano qualche scivolone ed è proprio quello che è successo a Jennifer in Laguna.

L’amore con Ben Affleck

Jennifer Lopez sta vivendo settimane da favola. Il ritrovato amore con Ben Affleck, coronato da una romantica vacanza in barca in Italia, l’ha resa ancora più bella. Ci sono poi tutti i progetti business, dalla musica al cinema fino alle linee di cosmetici, profumi e abbigliamento. Infine, come dimenticare i post social? Anche quelli sono fonte di incassi e, con una carriera multidecennale nello showbiz, JLo sa come attirare l’attenzione dei follower. Ma questa volta qualcosa è andato storto. In particolare, c’è una foto del suo weekend in Laguna che sta facendo discutere.

Il fotoritocco esagerato

Prima di dirigersi in Piazza San Marco per il défilé di Dolce&Gabbana, Jennifer Lopez si è fatta scattare una carrellata di immagini dai suoi collaboratori. Tra le tante foto di lei in posa, in uno splendido outfit broccato, non è sfuggita agli occhi dei più attenti quella dove, a mezzo busto, guarda di profilo l’orizzonte. Sul volto si vede chiaramente l’effetto di un lavoro di postproduzione male eseguito.

LEGGI ANCHE >>>Non è la prima volta che JLo scivola sul fotoritocco<<<

Per mostrare tutta la sua bellezza Jennifer Lopez ha deciso di cancellare, o farsi cancellare, dal viso i ciuffi di capelli che sventolavano. Una ciocca è stata però erroneamente rimossa solo a metà, scatenando le polemiche. I fan non hanno infatti gradito l’uso esagerato degli strumenti di fotoritocco, che creano modelli stereotipati e irrealistici.

Il cartellino sul mantello

A Venezia Jennifer Lopez ha compiuto un altro passo falso. Il look scelto per l’evento era di certo impegnativo con i tacchi vertiginosi, la corona in testa e un ingombrante cappa sulle spalle. E’ così che una JLo un po’ goffa, tra vento e mise esagerata, è stata paparazzata mentre saliva in barca per la sfilata. Qui i fotografi hanno immortalato il cartellino ben attaccato con una spilla all’interno del mantello, agitato dalla brezza marina. Un fashion faux pas inaccettabile a certi livelli. Niente che un po’ di Photoshop non potesse cancellare ma in un attimo le foto avevano già fatto il giro del mondo!

