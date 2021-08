Star e opulenza alla sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana a Venezia

Da Jennifer Lopez a Heidi Klum, parata di famose in Laguna per lo show… ma le “figlie di” rubano la scena

Mancano pochissimi giorni all’inizio ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia ma a portare il glam in Laguna con un po’ di anticipo ci ha pensato Dolce&Gabbana. Il gotha della moda, del cinema e dalla musica si è riunito nella città veneta in occasione della sfilata Alta Moda del brand. Dopo Napoli, Palermo, Milano, Como e Agrigento, il duo stilistico ha deciso di rendere omaggio alla città dei Dogi e all’opulenza della sua storia. Un viaggio nell’arte, nell’architettura, nel vetro, negli usi e costumi: Domenico Dolce e Stefano Gabbana non hanno lasciato niente al caso, in una rinnovata celebrazione del made in Italy.

In Laguna con Dolce&Gabbana

Nei weekend veneziano, si sono alternati in città diversi eventi itineranti firmati Dolce&Gabbana. La due-giorni si è conclusa con la spettacolare sfilata nella Piazzatta San Marco. Jennifer Hudson, in un maestoso abito in oro, ha aperto lo show interpretando il Nessun Dorma mentre le modelle, a bordo di gondole, approdavano sulle luci del tramonto. Cento abiti per cento indossatrici, con un unico comune denominatore: esaltare la sartorialità italiana. Broccati, velluti, vetri e cristalli, stoffe ricercate: gli outfit in passerella sono preziosissimi, la massima espressione del “saper fare” della nostra tradizione.

Venezia come Hollywood

Sono tantissime le star accorse alla corte di Stefano Dolce e Domenico Gabbana: a Venezia la #DGfamily è più folta che mai. Diva tra le dive, Jennifer Lopez ha lasciato tutti a bocca aperta con un completo verde broccato, arricchito da un mantello. In testa una corona, del resto lei è una regina indiscussa. Non è mancata una rappresentanza dei clan Kardashian, con mamma Kris Jenner accompagnata dalla figlia Kourtney Kardashian e dal compagno Travis Barker. E poi January Jones, la sexy Bebe Rexha, Bianca Balti, la regale Kitty Spencer: seduti ai tavolini allestiti in piazza, i vip hanno condiviso sui social le loro emozioni della serata firmata Dolce&Gabbana.

Le “figlie di” in passerella

Torniamo alla sfilata perché è lì che giovani ragazze hanno un po’ rubato la scena alle star invitate. In passerella hanno infatti sfilato molte figlie celebri. Monica Bellucci è legata a Dolce&Gabbana da una vita, non stupisce dunque che la sua primogenita, Deva Cassel, già testimonial della casa di moda, abbia preso parte allo show. Con un maestoso abito fucsia, Deva ha catturato gli sguardi. In prima fila c’era seduta anche Heidi Klum, mamma orgogliosa che non ha perso occasione per lodare la figlia Leni Klum, splendida in un minidress azzurro.

“Le parole non possono spiegarlo”, ha scritto Puff Daddy su Instagram, a corredo di una carrellata di foto delle sue ragazze, D.Lila Star, Jessie James e Chance. Ballerine ai piedi e abiti di tulle, le tre figlie del rapper hanno calcato la passerella con grazia. Anche papà Christian Bale deve essere stato molto orgoglioso della sua Emmeline, protagonista dell’evento. Scopri nella gallery le star e le “figlie di” che hanno preso parte alla sfilata veneziana di Dolce&Gabbana.

Related Posts