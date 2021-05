Ritorno di fiamma per la cantante e l'attore: fan in estasi per il secondo capitolo dei "Bennifer", che si allenano a Miami

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Prima dei Brangelina (la coppia ormai scoppiata formata da Angelina Jolie e Brad Pitt) c’erano i Bennifer. Agli inizi degli anni 2000 la love story tra Jennifer Lopez e Ben Affleck la faceva da padrone nel gossip mondiale. Bellissimi, famosi, giovani, ricchi: Ben e Jennifer piacevano a tutti. Nel 2001 lui le aveva chiesto la mano con un anello di Harry Winston da 1.2 milioni di dollari (qui i dettagli sul diamante che fece la storia del costume). Poi nel 2004, a un passo dalle nozze, i due si erano mollati, infrangendo il cuore di migliaia di fan.

L’amore ritrovato

Da allora Jennifer Lopez ha cambiato diversi fidanzati e mariti, è diventata mamma di due gemelli e ha costruito un impero fatto di musica, cinema e avventure imprenditoriali varie. Ben Affleck si è sposato con Jennifer Garner, da cui ha avuto tre figli, ma la storia è finita e, anche la sua carriera negli ultimi anni arranca, di pari passo con la dipendenza dall’alcol. Ben si è anche fatto ricoverare più volte nelle cliniche di riabilitazione. Arriviamo al 2021: la Lopez termina la sua relazione con Alex Rodriguez e ritrova l’amore con Ben.

I Bennifer 2.0

Nemmeno nelle trame più sdolcinate di uno dei tanti film con Jennifer Lopez protagonista si sarebbe sperato in questo lieto fine. Ecco invece, a 17 anni di distanza, i Bennifer 2.0, come sono stati già ribattezzati dalla stampa internazionale. La coppia è stata paparazzata per la prima volta qualche settimana fa, in occasione di una fuga romantica nella natura del Montana. Da allora ci sono stati altri avvistamenti, principalmente a Miami, dove JLo risiede. I due si allenano anche insieme in palestra, nella stessa dove la Lopez era solita fare ginnastica con Alex Rodriguez. Notoriamente attentissima alla forma fisica e a uno stile di vita sano, la Lopez dedica molto tempo al fitness.

In palestra insieme

Jennifer Lopez, 51 anni, è arrivata in palestra con un outfit che sottolineava il suo corpo perfetto: maglia crop di Guess, leggings colorati di Niyama Sol e sneakers. Poco dopo di lei è sceso dall’auto Ben Affleck, con una maglietta grigia, degli occhiali scuri e la mascherina. Per non farsi notare i due hanno usato ingressi separati ma non sono riusciti a sfuggire ai flash dei fotografi. Il tempo sembra essersi fermato per Ben e Jennifer, sempre bellissimi e, si dice, di nuovo molto innamorati. I nostalgici del gossip esultato e sperano che, almeno questa volta, i Bennifer giungano all’altare.

Related Posts