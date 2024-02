Sanremo, la seconda serata è sexy: tra scolli, collant e pance scoperte

Prosegue a ritmo serrato la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Le canzoni in gara entrano sempre più nelle teste degli italiani: brani allegri e ritmati, destinati a diventare hit di primavera. Nella seconda serata si sono esibiti quindici artisti, presentati dagli altri quindici: è la prima volta che succede nella storia della kermesse e questo twist ha incontrato il favore del pubblico. Così, anche il 7 febbraio abbiamo visto sul palco tutti gli artisti in gara, con relativi look.

Giorgia tra scolli e trasparenze

E’ Giorgia la “co-co” (termine con cui Fiorello chiama i co-conduttori quest’anno) della seconda serata di Sanremo 2024. La cantante ha alternato le chiacchiere con Amadeus e i cantanti in gara alle esibizioni canore dei suoi brani più celebri. Quattro cambi per lei, tutti Dior e tutti con un tocco di malizia. Il primo outfit ruota intorno a un frac strutturato con l’immancabile coda, portato con camicia, panciotto e papillon. Una mise teatrale, dallo stile maschile, resa audace dai cuissard in pelle e dalle gambe nude. Poco dopo ecco un abito tutto frange preziose, effetto naked (nel 2023, con lo stesso brand, ci aveva pensato Chiara Ferragni al nude look): c’è chi giura di intravedere il seno tra le scintillanti perline. Il più sexy è forse il minidress nero con allacciatura all’americana, che vanta una scollatura profondissima: quando la cantante toglie il blazer over, il capo si svela in tutta la sua sensualità. Gran finale con un tubino più rigoroso e decisamente prezioso: ricamato con cristalli luminosi, è elegantissimo.

Collant protagonisti

In due dei suoi quattro look, Giorgia indossava le calze a rete. I collant sono protagonisti in questa edizione del Festival di Sanremo. Nel corso della seconda serata, Annalisa ha sedotto in Dolce&Gabbana: il suo look, un po’ dark e molto provocante, ruotava ancora una volta intorno al reggicalze. E’ più colorata la scelta di Angelina Mango, in Etro: la sua in realtà è una jumpsuit in tulle con dettagli broccati ma il tessuto nero trasparente ricorda le calze sheer. Sono invece le classiche velate nere quelle di Loredana Bertè, nel minidress bianco e piumato di Valentino. BigMama, che grinta e che audacia! Per il secondo appuntamento è salita sul palco con un abito di Lorenzo Seghezzi con cappuccio, spalle nude, maniche stringate e fodera a contrasto. Tolta la gonna ecco le calzamaglie rosse, con ricamato “queer revolution” sotto le natiche.

Focus sulla pancia

“L’ombelico del mondo” cantava Jovanotti nel 1995. Quasi trent’anni dopo ecco che il “bottone” al centro della pancia è più in auge che mai. In un lungo abito argento tutto paillettes di Giuseppe di Morabito, Clara sembra pronta per un red carpet hollywoodiano. Nel bustino steccato del long dress si apre un oblò proprio in mezzo al ventre: impossibile non guardare. Ombelico nascosto ma addominali in vista per Alessandra Amoroso, con crop top e gonna in sequin avvitata di Roberto Cavalli. Luccichii anche per Rose Villain, in GCDS, che preferisce però mettere in mostra le gambe: le décolleté… mordono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shoesdavip | Lookdavip (@shoesdavip)

Anche gli uomini sono audaci

Se nella seconda serata del Festival di Sanremo le signore hanno tenuto banco in quanto a look, gli uomini non sono stati a guardare, giocando con trasparenze e pelle scoperta. Si intravedono le braccia toniche sotto il maglione bucato di Fred De Palma, in Ssheena. I Santi Francesi stanno facendo strage di cuori e gli outfit Dolce&Gabbana contribuiscono ad aumentare il sex appeal del duo. Con un top monospalla di Rick Owens e i pantaloni sartoriali a zampa Mahmood accende gli animi dei fashionisti più incalliti. Camicia sheer anche per Irama (che svela i capezzoli) e per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, tutto luccicante in Paul & Shark. Guarda nella gallery i look all’Ariston.

