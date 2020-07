Nuovo taglio di capelli per Alessandra Amoroso. La cantante salentina il cui singolo Karaoke sta spopolando nelle classifiche e nelle dance-floor italiane ha preferito un’acconciatura più “estiva”. Ale non è l’unica ad aver scelto un cambiamento drastico in questo periodo: da Bianca Atzei ad Anna Tatangelo, le cantanti sembrano avere la smania di cambiare!

E dunque frangettona per Sandrina, a corredo di un caschetto corto: il “Selfie post taglio” condiviso sul profilo Instagram ha superato i 180mila like e continua a guadagnarne.

Alessandra Amoroso ha sempre curato il suo hairlook. Chi la segue dagli esordi ricorderà il suo pixy-cut, la frangetta minimal e asimmetrica, come pure la chioma lunghissima. In quest’ultimo periodo la cantante ha adottato una particolare nuance molto chiara, tendente al bianco: una scelta anticonformista che ben si addice al suo carattere deciso (e ad una fanatica dell’hairstyle!).

I primi di giugno una bella ritoccata al colore e qualche sforbiciata sulle punte, con piega mossa. Neanche un mese e Alessandra Amoroso ha deciso di accorciare i capelli, trasformando il ciuffo in una bella frangia e ciocche belle dritte.

Il nuovo look va a braccetto con l’ascesa delle classifiche. Sulla scia del travolgente successo di Mambo Salentino, Alessandra Amoroso ha scommesso nuovamente sul sodalizio con i Boomdabash regalando ai fan Karaoke. “Per fare tutto quello che non si poteva…” canta Sandrina annunciando forse anche il nuovo taglio di capelli post lockdown. “Voglio l’aria di mare… Ho voglia di fare tardi la sera!”: sonorità reggae e vitalità salentina, per un brano coinvolgente che si candida ad essere uno dei tormentoni di questa estate italiana. Nel video Alessandra Amoroso balla ammiccante alternando gli outfit da pin-up firmati Dolce & Gabbana: nulla di più adatto alla sua indole grintosa e vitale!

