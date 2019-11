Kate Middleton e William “derubati” rispondono così

Kate Middleton e il principe William hanno subito un furto nella loro residenza. Ma state tranquilli, non si tratta di una efferata banda delle ville. A compiere la malefatta è stata la cantautrice americana di origine cubana Camilla Cabello. E’ stata proprio la Cabello a confessarlo durante una intervista alla Bbc Radio. “Scusa William, scusa Kate”, ha detto la cantante. Ma a sorprendere è stata la risposta di Kate Middleton e William. Un tweet dall’account reale con una emoticon: due occhi che indagano.

L’episodio risale allo scorso ottobre. Camila Cabello e Greg James, il conduttore radiofonico della Bbc, erano stati invitati a Kensington Palace per accompagnare i finalisti dei “Teen Heroes Awards”. Nessuno poteva immaginare la scommessa nata tra i due. James ha sfidato Camila a “rubare” qualcosa dalla casa reale.

“Stavamo per incontrare William e Kate e ti ho detto che dovevi rubare qualcosa, una matita”, ha detto Greg James. E Camila Cabello, tra le risate, ha confessato: “Mi hai sfidata, così l’ho fatto. E l’ho messa nella borsetta di mia mamma”. Ma la madre della cantante, quando è stata messa a conoscenza del fatto non è stata contenta. “Dobbiamo restituirla, dobbiamo restituire la matita”, ha detto alla figlia. Ma ciò non è servito, ha detto tra le risate generali la giovane cantante cubana. Un siparietto che evidentemente ha divertito anche Kate Middleton e il principe William.