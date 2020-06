Katy Perry colorata e fantasiosa in gravidanza

Vivere una gravidanza ai tempi del coronavirus non deve essere facile. Per le donne in attesa, le classiche incertezze e paure si sono fatte ancora più intense a causa della situazione sanitaria. Nonostante l’accesso alle migliori cure e ai tanti benefit dati dalla fama, tutto questo è vero anche per una star planetaria: Katy Perry. La cantante californiana è tanto estrosa quanto sincera e ha raccontato con trasparenza le sensazioni provate in questi mesi.

In attesa di una bimba dal compagno Orlando Bloom, Katy Perry ha dichiarato: “Mi siedo nella mia macchina parcheggiata, chiudo a chiave e piango. Perché ho bisogno di spazio”. Il riferimento è alla convivenza forzata in quarantena con Orlando. La storia tra i due vive di costanti alti e bassi, un tira e molla che va avanti da anni. A febbraio 2019 era arrivata la proposta di nozze, con tanto di anello costosissimo poi una nuova rottura fino all’annuncio della gravidanza nella primavera del 2020. Nonostante le difficoltà date dal lockdown i due sembrano aver retto abbastanza bene, tanto che la Perry aggiunge su Bloom: “Ha visto di tutto e, Dio lo benedica, lui è ancora qui”.

Esuberante e sopra le righe, Katy Perry sta però affrontando la gravidanza con colore, veicolato negli outfit che indossa. Il suo profilo Instagram è un tripudio di fantasie, tonalità accese, accessori divertenti. Il pancione che lievita è spesso fasciato in maxi abiti lunghi fino ai piedi, dal floreale azzurro di Carolina Herrera alle margherite di Richard Quinn. Si chiama proprio Daisies (margherite) il nuovo singolo di Katy, uscito il 15 maggio. Per l’occasione, la Perry ha lanciato anche la mascherina a tema, i cui proventi verranno devoluti in beneficenza.

Sul red carpet del Met Gala 2020 Katy Perry avrebbe dovuto indossare la rivisitazione dell’iconico corsetto con il seno a cono creato da Jean Paul Gaultier negli anni Novanta, diventato famoso su Madonna. A causa dell’emergenza Covid-19 l’evento è stato cancellato ma questo non ha impedito a Katy di postare un’immagine del capo, con la scritta “come sarebbe stato”.

Tornando allo stile premaman, Katy Perry sembra avere anche una predilezione per il bianco, declinato in camicie da notte in pizzo dal sapore vintage e in un sontuoso abito monospalla di Alexandre Vauthier che fascia le splendide forme. Per celebrare il lancio del razzo di SpaceX (poi rimandato di due giorni a causa del maltempo) Katy ha invece optato per un caftano argento di Balenciaga dal sapore futuristico. Del resto anche la famiglia Perry-Bloom è pronta per un viaggio… spaziale!

Related Posts