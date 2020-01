Oltre 50 operazioni chirurgiche non sono bastate per saziare la voglia di Rodrigo Alves a cambiare il proprio aspetto fisico. In un crescendo di variazioni estetiche, funzionali per interviste ed ospitate televisive, il Ken umano ha stupito il pubblico di mezzo mondo. L’ennesimo cambiamento, più drastico degli altri, sembra però avergli portato la serenità.

“Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie” ha dichiarato Rodrigo Alves a proposito del cambio di intenzioni. Zigomi levigati, labbra turgide e make up marcato lo testimoniavano già da molto, l’ossessione per il vitino da vespa anche. Adesso il Ken umano ha aggiunto un altro po’ di botox, delle extension bionde e un guardaroba iper femminile.

Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è spiazzante: il suo aspetto forzatamente chirurgico sembra quasi fare pace con la normalità. La femminilità di Rodrigo Alves non sembra poi così fuori luogo rispetto al suo corrispettivo maschile. “Ho sempre avuto un cervello femminile. Prima mentivo a me stessa. Ho iniziato a sentirmi meglio indossando biancheria intima femminile!”. Dai reggiseni agli abiti, il passo è breve.

La transizione che prevede la femminilizzazione dei lineamenti e culminerà nell’asportazione dei genitali maschili è ben visibile su Instagram, da cui sono state rimosse tutte le foto in cui Alves si sentiva uomo. Ken umano si è trasformato in pochi passaggi in una Barbie umana cui piacciono abiti sensuali, aderenti e firmati. Gucci e Fendi tra i marchi preferiti da Rodrigo Alves, che non manca di sottolineare più volte sul proprio profilo Instagram l’importanza dei lunghi capelli biondi.

Il pubblico italiano ha già potuto vedere Ken umano (nella nuova versione) nella trasmissione di Barbara d’Urso. Se ve lo siete perso, potete dare un’occhiata alle nuove fattezze di Rodrigo nella nostra gallery. Il dubbio che tutti si pongono è: dopo una vita di eccessi estetici, Barbie avrà finalmente trovato pace?

