Kendall Jenner, estate californiana tra micro bikini e cene mondane

Not earth. “Non è la Terra”, scrive Kendall Jenner su Instagram, in una serie di scatti con ritratto un bacino di acqua circondato da alte rocce. La protagonista delle foto è ovviamente lei, in un micro bikini nero di Monday Swimwear e cappellino mimetico di .47 Brand. Per la cronaca, Kendall è sulla Terra, negli Stati Uniti per la precisione, e le immagini sono state scattate qualche settimana fa, per sua stessa ammissione.

Di certo però la top model sta trascorrendo la sua estate in America, a causa delle restrizioni messe in atto per fronteggiare la pandemia. Kendall Jenner non sembra però annoiarsi anzi, le sue giornate sono piene di attività interessanti e divertenti. La California ha molto da offrire e la Jenner divide il suo tempo tra la casa di Malibù affittata dalla sorella Kourtney Kardashian e la sua residenza di Los Angeles. Ovviamente, complice il caldo e un corpo che esibisce con piacere, Kendall è spesso in costume.

Non manca il gossip. Negli scorsi mesi, prima del lockdown, si è parlato di una relazione tra Kendall Jenner e il giocatore Nba Devin Booker. Lui però abita in Florida mentre lei è bloccata sulla costa pacifica. Si ritroveranno dopo la quarantena? Per il momento la top non ci pensa e passa moltissimo tempo insieme a Fai Khadra, modello di origini palestinesi. I due dichiarano di essere semplicemente migliori amici. Di certo Fai è un vero gentiluomo e porta la Jenner a cena nei ristoranti più esclusivi e costosi della città.

Lei si fa paparazzare con outfit dal sapore anni Novanta, tra jeans a sigaretta, borse minimal (By Far e Carolina Santo Domingo) e top corti (Princess Polly), lui sorride al suo fianco. Giorgio Baldi, Nobu, Taverna Tony: a cena non si badano a spese, Kendall Jenner sceglie solo location di lusso… e Fai Khadra paga?

