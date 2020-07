Laetitia Casta, shopping romano con la figlia Sahteene Sednaoui

Una ha 42 anni e l’altra ne ha 16 ma, a guardare le foto scattate dai paparazzi a Roma, è difficile dire quale è chi. Certo, mascherina e occhiali da sole non aiutano nella distinzione ma va anche detto che Laetitia Casta e la figlia Sahteene Sednaoui sembrano coetanee. La top model francese e la sua primogenita hanno trascorso un pomeriggio di shopping estivo nella Capitale.

Modella di fama planetaria, Laetitia Casta ha posato negli anni per colossi del calibro di L’Oréal, Guess e Victoria’s Secret, oltre ad aver preso parte a svariati progetti cinematografici. In Italia la sua fama è riconducibile anche alla partecipazione al Festival di Sanremo nel ruolo di valletta al fianco di Fabio Fazio nel 1999. Nel 2001, quando era sulla cresta dell’onda, Laetitia ha dato alla luce sua figlia Sahteene, avuta dal compagno, il regista e fotografo Stéphane Sednaoui. Poi ha avuto altri due fogli, Athena e Orlando, dall’ex compagno Stefano Accorsi.

E’ proprio con Sahteene che Laetitia Casta si è concessa una giornata di acquisti. La ragazza, che aspira a diventare modella, ha il corpo snello e lanciato della mamma. Se Laetitia è splendida (e molto francese) in un abitino corto fantasia con gonna svolazzante, borsa in paglia e scarpe bianche, la figlia opta per un look più sportivo, composto da top bianco, pantaloni neri Adidas e sneakers Nike.

Mamma Laetitia Casta durante le ore insieme a Sahteene ha trascorso molto tempo al cellulare ma questo non le ha impedito di sorvegliare la ragazza, intenta a provare un paio di stivali nello storico negozio El Charro. Poi, con tanto di sacchetto, le due hanno ripreso la loro passeggiata, tra confidenze, risate e tanta bellezza.

