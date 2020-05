Kendall Jenner sensuale in quarantena con il body di pizzo

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy un voto al colore Come lo indossa Per tutte le tasche 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

In quarantena nella sua villa in California, Kendall Jenner può ritenersi molto fortunata. Quattro camere da letto, una grande piscina, il giardino, una sala spaziosa, la cucina abitabile e persino una palestra privata. Insomma, alla modella lo spazio non manca. E nemmeno le attività da fare.

Nelle lunghe settimana di lockdown Kendall Jenner è stata poco social, ha giusto condiviso qualche scorcio della sua vita in isolamento. Le passeggiate con il cane sulle colline di Beverly Hills, l’allenamento casalingo (di Adidas vestita – brand per cui è testimonial) insieme all’amica Stassie, una partita ai videogiochi (rigorosamente in slip).

Complice la noia che aumenta e il tempo che sembra non passare mai, Kendall Jenner ha deciso in questi giorni di alzare il fattore hot e intrattenere i follower con uno scatto bollente. Distesa sul letto con addosso un sensuale body in pizzo nero di Lonely Label, Kendall ammicca con lo sguardo fisso in camera. Le forme che l’hanno resa una stella internazionale sono ben in evidenza e lei, prona e provocante, dichiara: “Mi sono truccata e tutto il resto”.

L’ultima volta Kendall Jenner si era fatta vedere così infuocata a marzo, quando si era concessa una breve vacanza ai Caraibi con la sorella Kylie Jenner e le amiche, dopo le fatiche della fashion week. Allora aveva optato per un bikini tanto colorato quanto striminzito, adesso è la volta della lingerie trasparente. In quale versione la preferite?

