Kim Kardashian al Met Gala con l’abito di Marilyn Monroe

Nell’estate del 2020, con l’edizione presidenziale alle porte e con Kanye West candidato alla Casa Bianca, i media statunitensi avevano iniziato a chiedersi se Kim Kardashian fosse destinata a diventare la prossima First Lady. Nel 2017, per uno shooting, lei si è era anche trasformata in Jackie Kennedy (RIVEDILA QUI), per rimarcare il peso della sua famiglia nella società contemporanea. Nel frattempo Kim ha divorziato da Kanye e Joe Biden ha vinto le elezioni. Al Met Gala 2022 però la Kardashian è riuscita comunque ad essere la più chiacchierata della serata, presentandosi con il nuovo fidanzato Pete Davidson e, soprattutto, vestendo i panni di Marilyn Monroe. Letteralmente.

Sette chili in meno

Il tema dell’edizione 2022 era Gilged Glamour, una celebrazione dell’età dell’oro americana, dell’opulenza, del progresso tecnologico. E cosa c’è di più americano di Marilyn che canta “Happy Birthday Mister President” a John Fitzgerald Kennedy al Madison Square Garden nel 1962? Le immagini dell’attrice, fasciata in un vestito beige di chiffon dal taglio a sirena di Jean Louis con 6.000 cristalli applicati, sono entrate nella storia e nell’immaginario collettivo. Ora, grazie alla concessione del Ripley’s Believe or Not! Museum di Orlando, che lo acquistò nel 2018 per quasi 5 milioni di dollari, quell’abito iconico l’ha indossato Kim Kardashian.

Amore sul red carpet

Con i capelli tinti di biondo platino e raccolti in uno chignon, Kim Kardashian era una visione. Per poter indossare il vestito, che viene conservato in una teca a temperatura controllata in Florida e maneggiato con i guanti, l’imprenditrice ha dovuto perdere sette chili in tre settimane. Kim è apparsa più radiosa che mai anche grazie alla presenza del suo Pete Davidson. Lui, in Dior, era un damerino e lei, che ha completato l’outfit con una pelliccia bianca e con gioielli Cartier, se l’è tenuto stretto per tutta la sera. Non sarà diventata First Lady ma come impatto mediatico la Kardashian non è seconda a nessuno. Scoprila in versione Marilyn nella gallery.

