Kim Kardashian e Pete Davidson, l’amore passa dai capelli

Colpo di testa per l'attore che si decolora la chioma proprio come la sua fidanzata

Chi si somiglia si piglia, dice il famoso detto popolare. Ed è proprio vero, almeno nel caso di Kim Kardashian e Pete Davidson. O forse per loro sarebbe più appropriato il contrario: prima si sono presi e poi hanno deciso di somigliarsi il più possibile. Come? Grazie al look naturalmente. La socialite e il comico da qualche tempo sfoggiano la stessa chioma biondo platino. Al mare rilassati e complici e nelle foto paparazzate a Londra sembrano davvero fatti l’uno per l’altra.

Kim Kardashian e Pete Davidson matchy-matchy

Hanno condiviso scatti social di una vacanza in un luogo paradisiaco: la location è top secret ma l’amore è palpabile. Nell’ultimo periodo la coppia non perde occasione per dimostrarlo. Kim sfoggia un bikini vintage, Pete la fotografa orgoglioso…

Qualche giorno prima a Londra, Kim Kardashian e Pete Davidson sono stati fotografati sorridenti e mano nella mano. La star dei social, in Balenciaga dalla testa ai piedi, e il comico del Saturday Night Live erano bellissimi e teneri in coppia.

A spiccare più dei loro sorrisi dolci, è la loro capigliatura matchy-matchy: un biondo platino che non può passare inosservato. L’attore era stato fotografato addirittura con la decolorazione in testa, assistito dalla sua compagna: Kim ha voluto supervisionare il procedimento.

Il debutto del biondo al Met Gala

Kim Kardashian ha debuttato con il suo nuovo hair-style all’ultimo Met Gala. “Ho trascorso l’intera giornata a decolorare i capelli, con un processo durato 14 ore consecutive” ha confessato a Vogue. Un lavoraccio, ma ne è valsa la pena. Sul red carpet con l’iconico abito di Jean Louis già indossato da Marilyn Monroe (vestito che ha scatenato una marea di polemiche: ne abbiamo parlato QUI), ha lasciato tutti di stucco. Compreso Pete Davidson che non le staccava gli occhi di dosso.

La passione per i capelli biondi

Né per Kim Kardashian né per Pete Davidson il biondo chiarissimo è una novità. Nonostante lei abbia sempre preferito portare i capelli scuri, non sono mancate nel corso del tempo le incursioni nel territorio della decolorazione. Anche Pete ha a lungo portato i capelli platino e solo di recente aveva optato per il suo colore naturale. Per formare una coppia perfettamente abbinata con la sua Kim, si è concesso un nuovo colpo di testa.

