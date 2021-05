La passione tra Kourtney Kardashian e Travis Barker è al centro del gossip. I due fanno coppia fissa da un po’ di mesi e sbandierano il loro amore hot a mezzo social senza alcuna vergogna. “Sesso aggressivo: sì o no?”, aveva scritto lei su Instagram insieme a una foto maliziosa dove, a jeans sbottonati, mostrava un paio di candidi slip bianchi con ricamata la parola Oui (“sì” in francese), lasciando intendere la risposta alla sua domanda.

Vacanze e tatuaggi

Al di là di quello che succede in camera da letto, Kourtney Kardashian e Travis Barker fanno molte attività insieme e le condividono con gioia. Di recente si sono concessi una vacanza in un lussuoso resort nel deserto dello Utah, poi hanno festeggiato in grande stile (e con molte effusioni) il compleanno della star dei reality in un locale esclusivo e infine si sono dedicati ai tatuaggi.

Kourtney tatua Travis

L’ex batterista dei Blink-182 è famoso anche per avere il corpo interamente ricoperto di tattoo. Sebbene sulla sua pelle non ci fosse praticamente più posto, un angolino, anche se in sovrapposizione, Travis Barker l’ha trovato e si è fatto incidere sulla pelle il nome della fidanzata. Ma i due sono andati anche oltre perché, in una seconda occasione, è stata proprio Kourtney Kardashian a tatuare Barker. Con la macchinetta in mano e i guanti neri, gli ha scritto sulla pelle I love you. Una dedica tanto semplice quanto dolcissima.

La candela dal profumo insolito

Se Kourtney Kardashian ha fatto questo regalo a Travis Barker, anche lui ne ha fatto uno a lei: una candela. Ma non si tratta certo di una candela qualunque bensì di quella lanciata dal brand di Gwyneth Paltrow, Goop. L’oggetto recita la scritta this smells like my orgasm (“profuma del mio orgasmo”) ma Travis l’ha fatta personalizzare con this smells like Kourtney’s orgasm (“profuma dell’orgasmo di Kourtney”). Insomma l’intesa è alle stelle e l’aria di casa loro è profumatissima.

