Dal micro bikini ai tacchi: i look premaman di Kourtney Kardashian

Quando sei perennemente sotto i riflettori, di te si sa tutto. Eppure Kourtney Kardashian è riuscita a tenere segreta per molti mesi una notizia dolcissima: la star è in attesa di un figlio dal marito, il batterista Travis Barker. L’annuncio al mondo è stato dato in chiave punk-rock e, da allora, la star non si nasconde più dietro jeans larghi e magliettone: adesso il suo pancione viene esibito di continuo.

Bebè in arrivo

Kourtney Kardashian non ha mai nascosto il desiderio di diventare di nuovo mamma. Lei, che ha già tre figli dall’ex Scott Disick, accarezzava il pensiero di un bebè insieme al marito, Travis Barker, che ha sposato (tre volte) nel 2022. Una serie di difficoltà fisiche sembravano rendere impossibile coronare questo sogno così, all’alba dei 44 anni, l’imprenditrice aveva annunciato di aver interrotto il processo di maternità assistita. Quando tutto sembrava perduto, ecco la meravigliosa notizia: Kourtney è in dolce attesa.

L’annuncio

La notizia della gravidanza è stata senza dubbio data al futuro papà in privato ma, per farlo sapere al mondo intero, Kourtney Kadashian ha scelto di fare le cose in grande. Al concerto di Los Angeles dei Blink-182, band per cui Barker suona come batterista, l’influencer in prima fila ha mostrato un cartello con la scritta “Travis I’m pregnant” (Travis sono incinta). Lui è sceso dal palco e ha baciato la moglie con trasporto. Un gesto sentito che però non è “nuovo”. Si tratta infatti di una citazione di All The Small Things, video del 1999 del gruppo punk-rock, dove una fan tra la folla reggeva un manifesto con la stessa identica frase. Un riferimento che ha mandato in visibilio gli appassionati del complesso musicale.

I look premaman

Secondo gli esperti di gossip americani, Kourtney Kardashian sarebbe incinta di circa sei mesi. Da quando ha dato la lieta notizia al concerto, la star non ha più bisogno di celare le rotondità pronunciate. Via libera dunque ai look premaman che enfatizzano il pancione (l’ultimo è un completo blu in camoscio di LaQuan Smith, con giacca crop e gonna super mini): la gioia è tanta e lei vuole mostrarsi. A giugno, per l’annuncio allo show Kourtney ha optato per pantaloni di pelle nera abbinati a un body trasparente. E’ stata poi la volta di uno striminzito bikini verde di Sommer Swim, indossato per la tintarella in piscina. “Sweet summer” scrive lei… in effetti la sua estate è proprio dolce. Spazio ad altri costumi, come quello rosa di Skims e il modello animalier di Inamorata. Sensualità ai piedi, con stivali di Givenchy (1.895 euro) dal tacco alto.

Maschio o femmina?

Kourtney Kardashian e Travis Barker non si sono risparmiati nemmeno per svelare il sesso del nascituro. I due hanno organizzato un party nella loro villa. Lì, sul prato, è stata portata una batteria, con delle grandi casse sullo sfondo. Lui si è seduto, con la moglie in braccio, ha preso le bacchette e ha iniziato a suonare. A un certo punto tutto si è colorato di azzurro: è un maschio. Per il gender reveal la Kardashian ha optato per un completo attillato grigio, composto da pantaloni a zampa, gonna con cintura nera che sottolinea il ventre e top attillato, tutto firmato Alaïa. La felicità della coppia è incontenibile. “Un piccolo batterista arriverà presto”, scrivere lei, a corredo di un carosello di foto gioiose. Guarda nella gallery i look premaman di Kourtney.

