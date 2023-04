Kourtney Kardashian ha perso la giacca da sposa: ricompensa per chi la trova

Quando nei primi mesi del 2021 sono iniziate a circolare le voci sulla love story tra Kourtney Kardashian e Travis Barker, in pochi avrebbero scommesso sulla durata di questo amore insolito. Lui punk-rocker, lei influencer del notissimo clan Kardashian: benché i due fossero amici di vecchia data, sembravano distanti anni luce l’uno dall’altra. Invece poi è successo che la coppia non solo si è fidanzata (lui le ha regalato un anello da capogiro) ma si è anche sposata… tre volte. Adesso è già tempo di festeggiare l’anniversario.

Follia a Las Vegas

“Un anno fa oggi un finto Elvis, dopo i Grammy e dopo troppa tequila, ha sposato me e Travis in una cappella di Las Vegas. E’ stata una delle notti più belle della mia vita”, scrive Kortuney Kardashian su Instagram, per celebrare l’anniversario del primo matrimonio, deciso all’improvviso, tra i fumi dell’alcol e dell’amore. Una serata folle nella città della perdizione per antonomasia. E’ la stessa Kourtney a pubblicare una serie di scatti inediti (e un po’ mossi) dell’evento, tra cui diverse foto dove si vede Travis Barker ridere e sorreggerle la testa: “stavo per vomitare in auto”, ammette lei. Saranno anche stati ubriachi ma questo nulla toglie al loro sentimento, tanto che i Kravis hanno poi deciso di dire sì altre due volte: in tribunale, rendendo ufficiale l’unione, e a Portofino, in un evento faraonico che difficilmente dimenticheremo.

I look improvvisati

La cerimonia più spontanea è stata però quella di Las Vegas e improvvisati sono stati anche gli outfit degli sposi. Kourtney Kardashian aveva optato per un bustino giallo di Versace con una croce centrale ricamata, abbinata a dei pantaloni neri. Total black per Travis Barker, che portava sulle spalle una giacca in pelle di Enfants Riches Deprimes con la scritta “What are you staring at a**hole?” (Cosa guardi, faccia da c**o?). Una scelta poco nuziale ma decisamente rock. Anche Kourtney aveva scelto di indossare una biker jacket ma leggermente più romantica. Il suo modello, di Saint Laurent, era ricoperto di cuoricini in metallo.

Dov’è la giacca?

E’ proprio intorno alla giacca di Kourtney Kardashian che c’è, al momento, molto interesse. L’imprenditrice ha svelato, in occasione dell’anniversario, di aver perso il capo in quella folle notte, complici probabilmente alcol in eccesso ed euforia smisurata. Un oggetto senza dubbio costoso, considerato il brand di lusso che l’ha prodotto, ma più che altro dal grandissimo valore affettivo. “Offro una ricompensa a chiunque la ritrovi”, ha fatto sapere lei a mezzo social. Nell’attesa che venga rinvenuta, anche se ormai appare alquanto improbabile, la Kardashian può contare sugli altri due look nuziali, firmati Dolce&Gabbana: rivedi tutti gli outfit nella gallery.

